È stato firmato un accordo tra la Fgic, la Lega Serie A, l’Aia e Dazn per garantire una maggiore trasparenza durante le decisioni arbitrali. A partire da domenica sera gli audio dei dialoghi tra il Var e gli arbitri di gara saranno trasmessi in tv dal servizio di streaming.

Tuttavia, gli audio non potranno essere ascoltati in diretta. Per questioni regolamentari saranno ascoltati e analizzati, durante la trasmissione Sunday night square, gli audio del turno precedente di campionato.

Le prime clip verranno commentate e approfondite nel nuovo format Open var, nel quale è previsto un ospite Aia ogni settimana.

Le reazioni

«Accogliamo con grande favore questo nuovo progetto, realizzato insieme a Figc. È un momento storico che consentirà al mondo arbitrale di aprirsi sempre di più in un'ottica di trasparenza. In tale maniera potremo spiegare i percorsi decisionali dell'arbitro sul terreno di gioco e l'importante attività svolta dai video match officials al Centro Var di Lissone. Questo favorirà anche la conoscenza del regolamento per accrescere sempre più la cultura calcistica a vantaggio di tutti gli appassionati», ha commentato così la notizia il presidente dell'Aia Carlo Pacifici.

