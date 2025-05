Colpito ai reni, alla testa, ai polpacci, con il calcio della pistola e strangolato. Usato come punching ball per i piedi. Parla per la prima volta a un quotidiano occidentale August Dobrovolsky. Vittima gay nella Russia di Putin dove la Corte suprema ha dichiarato il “movimento internazionale Lgbt” come «organizzazione estremista».

Riporta alla mente con fatica, come se stesse trascinando un macigno pesante, le torture subite a Nizhnevartovsk, nel bassopiano della Siberia occidentale. Colpevole di chattare con i suoi amici su Telegram. La sua è la prima testimonianza che racconta al mondo quello che succede alla comunità lgbt russa recentemente messa al bando.

«La legge era stata approvata il giorno prima del suo arresto», spiegano gli attivisti di Crisis Group “Nc Sos”, che dal 2017 aiuta la comunità Lgbt del Caucaso del Nord e inserita nel registro degli “agenti stranieri”.

August ha lunghi capelli biondi e occhi di velluto. Si presenta con un cappellino e nasconde lo sguardo dietro la visiera nei momenti più cruenti della sua storia. «Sei stato violentato?». Tace, ha sentito la domanda. Come unica risposta un gemito.

«Avevo questa chat da sette anni. Parlavamo di tutto. Era la mia comunità, il mio posto sicuro». Un’infanzia già difficile: «Cerca il nome di mio padre, così puoi capire meglio». Sua madre, originaria della Cecenia, viene data in sposa all’età di 16 anni a Eduard Khusainov, islamista radicale e membro di Hizb ut-Tahrir, la setta islamica che chiede l’istituzione del califfato in Asia Centrale, bandita in diversi paesi.

Parla delle violenze subite da bambino e poi dell’abbandono della madre nel 2009: «Per tornare in Cecenia. Diceva che era una tradizione lasciare il figlio maschio con il padre. Lui mi ha affidato ai nonni. Avevo dieci anni. Non era male, non erano così radicali. Mio zio sì. Quando mio padre finì in prigione, prese il suo posto. Per mio zio ero troppo femminile, troppo sensibile. Odiava i miei capelli. Subivo costantemente violenze. Per evadere usavo Telegram».

Le violenze

Negli ultimi quindici anni la persecuzione delle persone Lgbt in Russia si intensifica: dalla legge contro la propaganda Lgbt a quella contro lo stesso movimento. Qualcosa che concretamente non esiste, non strutturato giuridicamente, ineffabile. La popolazione russa Lgbt sembra non darci troppo peso, come August: «Pensavo non mi riguardasse. Nel 2023 il mio gruppo viene segnalato. Qualcuno riesce a trovarlo e inizia minacciarmi. Ma non ci davo peso. Pensavo che quella legge era una cosa che avrebbe colpito gli influencer, gli attivisti. Io non ero nessuno».

August viene prelevato mentre sostiene un esame all’università di architettura di Nizhnevartovsk: «Mi hanno trascinato alla centrale e uno degli ufficiali di polizia ha minacciato che sarebbe stata aperta un’indagine per pedofilia e distribuzione di materiale pornografico: “Andrai in carcere per almeno 15 anni”. Per loro omosessualità e pedofilia sono la stessa cosa». Passa una giornata intera con gli agenti: un inferno di torture fisiche e psicologiche.

Mentre lo prendono a calci, gli storcono le braccia. La sua testa viene sbattuta contro il muro. Poi la faccia contro il pavimento dove viene costretto a urinare. «Mi mostravano la foto dei prigionieri del centro di detenzione e dicevano: “Questo ti scoperà quattro volte al giorno, questo tre”». Quando scoprono che la madre ha origini cecene valutano se mandarlo dagli uomini di Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia: «Per rieducarti e renderti normale».

«Iniziano a sbattermi la testa contro il muro. “Parla!”, dicevano. Volevano che denunciassi le persone Lgbt. Mi sono accasciato su un fianco mentre continuavano a colpirmi. Poi hanno minacciato di mandarmi in Ucraina. “Diventerai un vero uomo per la Russia. Putin ha anche dichiarato che il 2024 è l’anno della famiglia. Ci aiuterai a sconfiggere i nazisti in Ucraina”». August ribatte: «Questa chat è un gioco tra amici, non facciamo propaganda». Un agente sfodera un coltello e glielo punta alla gola: «E se te la tagliassi adesso? Era solo uno scherzo?»

Il documento da firmare

Chiediamo se ha denunciato i suoi amici. Fa una lunga pausa, non risponde: «Avevo tre opzioni. L’Ucraina era la prima. Poi mi hanno chiesto di diventare una spia: “trasferirmi” nei centri di detenzione preventiva e scoprire informazioni sui compagni di cella. Mi avrebbero anche pagato». Al secondo giorno arriva la terza opzione: «La firma di alcuni fogli».

August firma. Una pratica consolidata tra le forze dell’ordine russe che producono procedimenti penali falsi e obbligano i dissidenti a firmarli: «Se ti rifiuti ti tappano la bocca e ti picchiano sulla schiena e sui genitali». Quel foglio si rivela una finta testimonianza per un caso irrisolto: «Riportava che avevo assistito a un omicidio su un’autostrada e che conoscevo un certo Ivan Petrov».

Dopo la firma, il processo lampo e una multa di centomila rubli (circa mille euro) per “propaganda Lgbt”. «La polizia ha poi dichiarato che mi avrebbe tenuto d’occhio. Traduzione: non abbiamo intenzione di smettere». Tornato a casa, August tenta di lasciare la Russia. Vende tutto quello che ha. «Sono riuscito a racimolare solo 300 euro. Mi sono rivolto a Crisis Group “Nc Sos”». Gli attivisti riescono portarlo in un paese sicuro.

Il desiderio di futuro

Nc Sos e August hanno fatto il nome di uno degli agenti di polizia che lo ha torturato e costretto a firmare la falsa testimonianza: Egor Vishkin. August ha chiamato Vishkin che, ignaro di essere registrato, ha confermato che i detenuti venivano torturati e che la polizia organizza falsi appuntamenti: gli agenti scrivono agli uomini gay tramite falsi account, fissano un incontro, poi li arrestano. Un metodo fino a oggi usato in Cecenia e in Daghestan.

«So che mi stanno cercando». Teme per la sua vita. Si interrompe spesso, fa pause lunghissime e sospiri profondi. «Ma dobbiamo raccontare, ci sono verità che non si possono nascondere. Il mio non è coraggio, ma rabbia. Vorrei proteggere i miei amici in Russia. Poi, un giorno, mi piacerebbe non avere più incubi. Dimenticare. Vivere in pace, non pensarci più».

