Nonostante sequestri, porti lontani e Cpr in Albania, gli sbarchi restano come nel 2021 quando Meloni parlava di “campo profughi d’Europa”. Ora che è al governo tace. Villa (ISPI): «La narrazione sull’invasione è spenta, ma i numeri sono sempre lì»

In una parola: un fallimento. Non sono serviti a nulla i Centri per il rimpatrio in Albania, promossi come il simbolo della fermezza italiana e venduti agli italiani come strumenti di deterrenza delle partenze. Neanche i sequestri delle navi delle Ong, le assegnazioni di porti lontani, il vincolo a un solo salvataggio per volta, i decreti Piantedosi che moltiplicano gli obblighi burocratici. Nulla di tutto questo ha fermato i flussi. Anzi. La realtà è più forte della propaganda.

La politica della "difesa della Patria" del governo di Giorgia Meloni affonda tra i numeri raccolti da Matteo Villa, ricercatore senior e co-leader del DataLab dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI): negli ultimi dodici mesi, da agosto 2024 a luglio 2025, sono sbarcate in Italia quasi 68 mila persone. Che diventano oltre 73mila se si considerano gli sbarchi di luglio 2024, secondo i dati del Cruscotto statistico del Viminale. Nel 2021 erano 67 mila . In quell’anno Meloni faceva le barricate all’opposizione, parlava di emergenza senza controllo, agitava le teorie paranoiche sulla ”sostituzione etnica”. In un tweet del 7 aprile del 2021, commentando numeri così simili a oggi, la leader di Fratelli d’Italia scriveva: «L’Italia ritorna a essere il grande campo profughi d’Europa».

Adesso la Presidente del Consiglio per non destare imbarazzo preferisce non citare alcun numero. È il silenzio la nuova linea politica contro quella che per anni Fratelli d’Italia e Lega definivano “invasione”. Un tema estivo, evaporato anche sui media.

«Il dato è aggiornato al 21 luglio: consideriamo gli ultimi 12 mesi», spiega Villa «quindi i primi 7 mesi del 2025 più gli ultimi 5 del 2024. Se si confrontano i primi 7 mesi di quest’anno con lo stesso periodo del 2024, l’aumento degli sbarchi è ancora più netto».

Da questo calcolo manca, appunto, il mese si luglio 2024: il dato del ministero riferito a quel mese è di oltre 7mila arrivi. Dunque ecco che da 68mila si arriva a quota 73mila. Dodicimila in più di quando Meloni urlava all’invasione dai banchi dell’opposizione.

Propaganda contro Ong

Delle 68mila persona sbarcate, almeno 12mila sono state soccorse da navi umanitarie. Più del 20 per cento. «È la smentita più evidente della narrazione del governo: togliere le Ong non ha fatto calare gli sbarchi, e ostacolarle non ne ha impedito l’operato» spiega Villa. Nel 2018-2019 c’era stato un crollo degli arrivi dovuto soprattutto all’accordo con la Libia. C’era anche la politica dei porti chiusi di Salvini, che di fatto produceva uno stallo continuo con le Ong. Ma non era un vero blocco navale.

Con Meloni al governo, il blocco navale promesso non è mai arrivato. In compenso, sono stati messi in atto numerosi tentativi di dissuasione verso le Ong: sequestri delle navi, soste forzate nei porti, assegnazioni di porti molto lontani, obbligo di effettuare un solo salvataggio per volta. Ma nonostante tutto questo, le Ong hanno continuato a operare. L’attività non è mai diminuita. «La risposta della società civile è stata aumentare la presenza in mare. Così, la percentuale di persone salvate dalle Ong resta costante».

Flop Albania

Un altro tassello chiave della strategia governativa è stato l’accordo con l’Albania per la costruzione di Cpr extra-territoriali, destinati a ospitare richiedenti asilo soccorsi in mare. La premier Meloni li ha presentati come “un modello per l’Europa”, ma il loro impatto è ad oggi nullo. Sempre vuoti, e comunque non riguardano la maggioranza dei migranti in arrivo. Uno spreco di risorse pubbliche: oltre 65 milioni di euro per i soli lavori di costruzione e una previsione complessiva di spesa tra i 610 e i 653 milioni di euro entro il 2028.

Nel 2021, con il governo Draghi, erano arrivati 67mila migranti via mare. Nel 2024-2025 siamo di nuovo lì. Con una differenza: nel 2023 si era toccato il picco, oltre 150mila arrivi, e l’attuale governo non ha fatto altro che riportare i numeri a una media già nota. «Se oggi al governo ci fosse il centrosinistra, avremmo prime pagine sull’invasione e sulla sostituzione etnica», commenta Villa.

Ma c’è un altro dato che raramente entra nel discorso pubblico: il Governo ha approvato in decreto flussi che prevede 150mila ingressi regolari l’anno per i prossimi tre anni. Prima di Meloni, la media era tra i 30 e i 40mila, basta ripassare le cifre dei governi centro-sinistra che hanno autorizzato flussi molto più contenuti: 48.000 Letta, 14.000 Renzi, 31.000 Gentiloni.

Nessun governo, nemmeno il più “aperturista”, aveva mai concesso numeri simili. L’esecutivo di destra autorizza mezzo milione di ingressi nei prossimi tre anni, di cui 164.000 nel solo 2026. In una nota del governo, si legge che si tratta di “manodopera indispensabile al sistema economico e produttivo nazionale e altrimenti non reperibile”. Un riconoscimento importante che smentisce tutta la retorica antimmigrazione e afferma la necessità dei migranti per salvare l’economia italiana ed evitare un crollo disastroso della ricchezza del Paese.

Villa conclude con una riflessione amara: «Stiamo vivendo un paradosso. Chi accusava gli altri di spalancare i confini oggi lo fa con più decisione. Ma non lo dice. E tutti, intorno, fanno finta di niente». Dopo la stallo della «madre di tutte le riforme», ossia il premierato, e nel mezzo del blocco dell’autonomia differenziata, si trasfigura così un altro caposaldo dell’agenda del governo: la politica migratoria, destinata a diventare, dati alla mano, caposaldo di uno dei suoi flop.

© Riproduzione riservata