La polizia sta intervenendo in un istituto nel Land Steiermark: le forze dell’ordine sarebbero state chiamate dopo che si sono sentiti degli spari. Per la polizia, l’intervento è concluso

Aggressione armata in una scuola Graz, in Austria. La polizia martedì mattina è intervenuta in un istituto nello Steiermark dopo che era stata chiamata perché sono stati sentiti degli spari.

Sono morte dieci persone. I feriti sarebbero oltre la decina. Secondo le notizie più recenti diffuse dalla polizia, non è da escludere che ci siano due aggressori.

L’aggressore si è tolto la vita. Secondo la polizia si tratterebbe di un ex alunno: le forze dell’ordine hanno anche comunicato che l’intervento è concluso. Il 22enne si sarebbe diretto in due aule, di cui una era quella della sua classe, con due armi, una pistola e un fucile legalmente di sua proprietà. È stata aperta un’indagine per stabilire il contesto e il movente.

