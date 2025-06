Una richiesta precisa. Inoltrata da decine di procure italiane alle aziende che forniscono servizi di intercettazione ai tribunali. «Utilizzate o avete utilizzato software prodotti dalla società Paragon Solutions?».

Secondo quanto può ricostruire Domani, a marzo il gruppetto di società private che lavorano per i tribunali italiani fornendo software e strumenti vari di intercettazione si sono visti recapitare questa domanda dalle procure.

Obiettivo? Trovare riscontro della versione fin qui sempre sostenuta da Paragon, l'azienda israeliana produttrice dello spyware a zero click Graphite, tramite cui sono stati spiati gli attivisti della ong Mediterranea Saving Humans, tra cui Luca Casarini e Beppe Caccia, il prete Mattia Ferrari e i giornalisti di Fanpage, Francesco Cancellato e Cirio Pellegrino.

Paragon ha sempre dichiarato di vendere il suo software ai governi, non ai privati. Ma è davvero così? Lo spyware militare Graphite non è una cosa che si possono permettere tutti: il contratto vale almeno qualche milione di euro, non semplice per un'azienda avere tutto quel capitale da investire. I provvedimenti dei pubblici ministeri, indirizzati alle aziende che lavorano nel campo delle intercettazioni, mirano proprio ad eliminare questo dubbio.

Il software

In base a quanto risulta a Domani, le informazioni richieste riguardano principalmente il cosiddetto software proprietario. Alle aziende viene infatti chiesta una «dichiarazione circa la provenienza del software utilizzato negli ultimi tre anni per i servizi di telematica attiva, specificando se è il risultato di uno sviluppo interno all’azienda o, al contrario, se esso, o alcune parti di esso, sia stato acquisito da aziende terze».

Nelle istanze si chiede anche quale sia il «canale di trasmissione del dato dal bersaglio captato al server di destinazione», e di rendere noto «l’eventuale utilizzo di un sistema di offuscamento a protezione degli indirizzi Ip dei server».

Molte domande, cui non è noto se e in che modo le aziende destinatarie abbiano già dato seguito. Di sicuro, la risposta a queste richieste dovrebbe escludere un'eventualità. E cioè che Paragon – contrariamente a quanto detto finora – ha venduto i suoi strumenti di sorveglianza, in particolare il software militare Graphite, anche ad aziende private.

Ma la soluzione di un dubbio potrebbe farne nascere un altro. Se possibile, ancora più inquietante. Se davvero Paragon ha venduto solo a governi, allora non ci sono altre opzioni.

Aisi e Aise, i servizi segreti per i casi interni e quelli esteri, hanno dichiarato nelle varie audizioni tenute dal Copasir a palazzo san Macuto a Roma di possedere lo spyware Graphite, ma di averlo utilizzato – secondo quanto previsto dalla legge sulle intercettazioni preventive, hanno sottolineato – solo contro gli attivisti coinvolti nel caso Paragon. Mai contro i giornalisti.

La stessa rassicurazione è arrivata pochi giorni fa dal capo dei servizi segreti italiani, Vittorio Rizzi.

Il direttore generale del Dis ha incontrato una delegazione di europarlamentari europei tra cui Sandro Ruotolo (Pd), il quale in seguito ha detto di essere stato rassicurato «che nessuno dei giornalisti è stato intercettato dai servizi italiani perché lo vieta la legge».

Due ipotesi

Se dunque non sono stati i servizi italiani, e se Paragon non ha venduto ad altre aziende private, chi può aver spiato Cancellato e Pellegrino? Le opzioni che restano sul tavolo sono due: o un governo straniero, interessato a conoscere fatti riservati dei due giornalisti italiani di Fanpage, oppure qualche strana entità italiana.

La seconda ipotesi potrebbe trovare terreno fertile nell'inchiesta che sta conducendo la Procura di Roma sulla squadra Fiore e i legami tra il gruppo privato e uomini dell'intelligence italiana. Come scritto da questo giornale sarebbe emersa una “relazione” tra la centrale di spionaggio omologa alla Equalize di Milano e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza attraverso una donna in servizio, ai tempi della gestione Del Deo, proprio nell’apparato di Intelligence.

Relazione di che natura? Ha riguardato attività di spionaggio che l’intelligence avrebbe appaltato alla squadra?

© Riproduzione riservata