Sono state avvertite tre scosse di terremoto a in provincia di Verona. La più forte è stata la terza che si è verificata alle 15.36 e ha avuto una magnitudo di 4.4 nel comune di Salizzole. La prima scossa è stato avvertita, a circa due ore di distanza dalla forte scossa di 6.4, con epicentro vicino Zagabria, che è stata avvertita in mezza Italia, dal Trentino a Napoli. La scossa, di magnitudo 3.6 è stata registrata dall'Ingv alle 14.02 sempre con epicentro a Salizzole. La profondità è stata di 11 chilometri. Una seconda scossa di magnitudo 2.8 è stata quindi avvertita nella stessa zona alle 14.44. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

