I primi dati del ministero dell’Interno segnalano un trend in calo per l’affluenza alle urne nel primo giorno in cui si può votare per i ballottaggi e per il primo turno in Sicilia e Sardegna. Sono chiamati al voto quasi un milione e mezzo di aventi diritto

Affluenza in calo alle 12 ai ballottaggi, secondo i dati di Eligendo, il portale del ministero dell'Interno, pervenuti al momento da 1.371 su 1.595 sezioni. Al momento l'affluenza si attesta al 12 per cento contro il 13,87 per cento del primo turno.

I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina in 41 comuni al ballottaggio e per il primo turno della comunali in Sicilia e Sardegna. La tornata per l'elezione diretta dei sindaci dopo il primo turno del 14 e 15 maggio coinvolge un milione e 340 mila aventi diritto e riguarda anche sette capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi.

Si vota anche per il primo turno in 39 comuni della Sardegna (solo Assemini e Iglesias con più di 15mila abitanti) e in altri 128 siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno domenica 11 e lunedì 12 giugno.

Come si vota

Come spiega il Viminale, «la scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto».

Al primo turno il centrodestra è riuscito a conquistare o mantenere quattro capoluoghi di provincia (Imperia, Latina, Sondrio e Treviso) e la difesa quella del Pd, che con alleanze diversificate si è aggiudicato Brescia e Teramo.

