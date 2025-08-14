Mentre si infiamma lo scontro politico per il calo delle presenze negli stabilimenti balneari – fra la sinistra che critica le politiche economiche del governo e la destra che parla di polemiche strumentali – arrivano le lamentele degli imprenditori del settore. «Nel solo mese di luglio» - ha affermato il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo – «in molte località costiere italiane si è registrato un calo medio delle presenze del 15 per cento rispetto al 2024, con punte del 25 per cento in alcune aree», e si rischiano «ricadute devastanti su tutto l’indotto turistico italiano».

La categoria ha chiesto alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, «la convocazione immediata di un tavolo straordinario» per evitare il rischio di collasso dell’intero comparto, con la chiusura di «stabilimenti storici, bar, ristoranti, chioschi, noleggi e negozi stagionali».

Sulla «desertificazione» dei lidi serve qualche precisazione. È vero che tanti italiani non possono permettersi di frequentare gli stabilimenti balneari e che questo dipende anche dalle misure inadeguate dell’esecutivo a fronte della stagnazione dei salari, del carico dell’inflazione e della riduzione del potere di acquisto dei cittadini. Ma è altresì vero che pure i gestori degli stabilimenti hanno le loro colpe.

È dal recepimento della direttiva Bolkestein che essi pretendono dai governi di ogni tipo e colore di essere tenuti al riparo dalla concorrenza, cioè dalla messa a gara delle concessioni, obbligatoria in base alla direttiva stessa. E tutti gli esecutivi, nel tempo, hanno fatto ricorso a vari espedienti pur di assecondare le loro richieste, con le proroghe automatiche delle concessioni, nonostante il divieto posto dalle norme europee.

Ciò ha consentito ai titolari di consolidare le proprie rendite di posizione, a danno non solo dei fruitori delle spiagge, ma anche della collettività in generale.

I benefici per i gestori

Le normative adottate dai diversi governi hanno protetto i gestori balneari dalla concorrenza di nuovi operatori interessati, e quindi dal rischio di perdere la concessione a favore di chi magari avrebbe offerto agli utenti servizi migliori o prezzi più bassi. Ciò ha ridotto l’incentivo a operare significativi investimenti in innovazione o a contenere i costi di lettini e di ombrelloni, che infatti nel tempo sono aumentati indipendentemente dall’efficienza o dalla qualità del servizio fornito.

I gestori hanno goduto pure del vantaggio di pagare canoni irrisori rispetto al volume di affari generato dalle loro attività, e ciò nel tempo ha permesso loro di aumentare i margini di guadagno. Al contempo, gli enti concedenti hanno incassato introiti nettamente inferiori rispetto al potenziale ricavo ottenibile dalle concessioni demaniali in regime di concorrenza, e ciò si è tradotto in minori risorse da poter destinare a beneficio dei cittadini.

Lo svolgimento di gare avrebbe consentito, da un lato, di aggiornare i canoni al reale valore economico delle aree, dall’altro lato, di stimolare l’offerta di gestioni più produttive, con ricadute positive in termini di entrate tributarie, a vantaggio delle casse pubbliche e, quindi, della collettività.

Tutto questo non è una novità. Lo aveva spiegato la Commissione europea già nel dicembre 2020, nella lettera di costituzione in mora dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva Bolkestein, prima fase della procedura di infrazione tuttora in corso. Una legislazione che «rende di fatto impossibile l’ingresso sul mercato di nuovi ed innovatori fornitori di servizi», a causa delle reiterate proroghe automatiche delle concessioni, scriveva la Commissione Ue, scoraggia «gli investimenti in un settore chiave per l’economia italiana» qual è quello turistico.

Ciò ne preclude «la modernizzazione», che sarebbe invece spinta dalla competizione tra operatori. Va ricordato pure che la Commissione ha più volte espresso critiche all’attuale governo per le politiche di favore verso i balneari, da ultimo bocciando il decreto interministeriale sui criteri per il calcolo dell’indennizzo ai vecchi concessionari.

I mea culpa

I gestori che oggi lamentano le minori presenze sulle spiagge, invocando come al solito l’intervento del governo affinché ci metta una pezza, dovrebbero fare “mea culpa” per aver sempre contrastato la concorrenza, a garanzia esclusiva della propria posizione.

Anche l’attuale esecutivo, al pari di quelli precedenti, dovrebbe assumersi la responsabilità di aver sistematicamente privilegiato i concessionari, trascurando gli interessi dei cittadini, anziché perseguire un uso più efficiente delle spiagge mediante gare tra operatori motivati. Ma i mea culpa non arriveranno. Tutelare i benefici di pochi a danno di tutti non è mai una buona politica. E forse i fruitori dei lidi non sono più disposti a tollerarla.

