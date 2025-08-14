I gestori balneari, che oggi lamentano le minori presenze sulle spiagge, dovrebbero fare “mea culpa” per essersi sempre battuti contro la concorrenza, a garanzia esclusiva della propria posizione. Pure i governi che si sono succeduti nel tempo dovrebbero assumersi la responsabilità di averli sempre favoriti
Rendite di posizione e spiagge vuote, quei “mea culpa” che mancano da balneari e governi
14 agosto 2025 • 19:38
I gestori balneari, che oggi lamentano le minori presenze sulle spiagge, dovrebbero fare “mea culpa” per essersi sempre battuti contro la concorrenza, a garanzia esclusiva della propria posizione. Pure i governi che si sono succeduti nel tempo dovrebbero assumersi la responsabilità di averli sempre favoriti