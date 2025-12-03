Indagine sui prestiti sospetti, ecco la rete romana di Banca Progetto

true false

Un fiume di denaro, in totale oltre 80 milioni, da Banca Progetto verso una galassia di società di scarsa o nulla consistenza patrimoniale. Eppure tutte beneficiarie di prestiti approvati dai manager al comando dell’istituto di credito. È quanto emerge dalle carte d’indagine della procura di Roma, che mercoledì 3 dicembre ha disposto una raffica di perquisizioni in abitazioni private e uffici. Sono 51 in totale gli indagati e l’elenco comprende il banchiere Paolo Fiorentino, amministratore deleg