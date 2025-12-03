verifiche su 80 milioni

Indagine sui prestiti sospetti, ecco la rete romana di Banca Progetto

Vittorio Malagutti
03 dicembre 2025 • 20:34Aggiornato, 03 dicembre 2025 • 20:34

Indagine su finanziamenti per oltre 80 milioni con la garanzia del Mediocredito Centrale. Indagato il patron di Stardust e alcuni intermediari 

Un fiume di denaro, in totale oltre 80 milioni, da Banca Progetto verso una galassia di società di scarsa o nulla consistenza patrimoniale. Eppure tutte beneficiarie di prestiti approvati dai manager al comando dell’istituto di credito. È quanto emerge dalle carte d’indagine della procura di Roma, che mercoledì 3 dicembre ha disposto una raffica di perquisizioni in abitazioni private e uffici. Sono 51 in totale gli indagati e l’elenco comprende il banchiere Paolo Fiorentino, amministratore deleg

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.