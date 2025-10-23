la capa di gabinetto del guardasigilli a un evento della cassazione

Bartolozzi va a Capri con la motovedetta. Ma solo il ministro Nordio ne ha diritto

La capa di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi
stefano iannaccone ed enrica riera
23 ottobre 2025 • 07:00

Il 3 ottobre la zarina indagata per il caso Almasri si è recata sull’isola per un convegno: il Guardasigilli aveva dato forfait. Fastidio a Via Arenula per la decisione di usare il mezzo dei carabinieri. Insieme a lei anche il marito. Al ritorno scelta diversa

Tra il 3 e 4 ottobre Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, si è spostata da Roma a Capri insieme al marito, l’avvocato Gaetano Armao, già vicepresidente della regione Sicilia. Nessuna luna di miele, nessun viaggio di piacere. La coppia è approdata sull’isola per partecipare a un convegno promosso come ogni anno dal Centro elaborazione dati della Corte suprema di Cassazione. Ma il mezzo usato è stato singolare, per qualcuno a Via Arenula perfino improprio:

