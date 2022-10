L’ex senatore Piero Fabris è morto oggi. Aveva 87 anni, era stato sindaco di Bassano del Grappa dal 1968 al 1975, poi consigliere e assessore regionale del Veneto e infine, dal 1987 al 1996, per tre legislature senatore della Democrazia cristiana. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha detto che ha dedicato «una vita intera alla politica, dimostrando l'essenza stessa dell'impegno per la collettività e la responsabilità del ruolo istituzionale».

«Era un bassanese doc», ricorda Francesco Rucco, sindaco di Vicenza e presidente della provincia. «Era legato profondamente alla sua terra, impegnato non solo in politica, ma anche nel sociale fino all'ultimo. Lucido fino alla fine, non ha mai smesso di interessarsi alle vicende della sua città, tanto da rappresentare per tanti anni una voce autorevole a cui dare ascolto».

