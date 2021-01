Il ristoratore ed ex segretario provinciale della Lega, Franco Colleoni, è stato ucciso all'esterno del cortile di casa, a Dalmine, in provincia di Bergamo. L'uomo ha subito un colpo alla testa e per lui non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indagano i carabinieri di Treviglio per ricostruire le circostanze del delitto. Colleoni è stato anche assessore provinciale dal 1995 al 1999. Considerato uno dei leghisti della prima ora, l’ex assessore aveva detto di essere deluso dal nuovo corso salviniano.

