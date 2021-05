Il fondatore di Forza Italia è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti. Per il prossimo 13 maggio è fissata l’udienza del processo Ruby Ter

Ancora un nuovo ricovero per l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Infatti, secondo fonti vicino a Forza Italia Berlusconi è stato trasportato al San Raffaele di Milano nella notte per una serie di controlli e accertamenti post Covid.

L’ultimo ricovero è durato quasi un mese e risale al periodo che va dal 6 aprile al 1° maggio. Nel corso delle ultime permanenze in ospedale del fondatore di Forza Italia sono state rinviate le udienze del processo Ruby Ter a Siena dove la pm Valentina Magnini ha chiesto la sua condanna per l’accusa di corruzione in atti giudiziari insieme al pianista senese di Arcore Danilo Mariani. La prossima udienza del processo è fissata per il prossimo 13 maggio.

Berlusconi è stato anche ricoverato lo scorso ottobre dopo essere stato positivo al Covid-19.

