Nel mentre sui giornali, compreso questo, rimbombavano col dovuto clamore le assoluzioni di Bibbiano, è giunta la notizia di un ennesimo incidente stradale mortale di cui è responsabile la moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa, Vivian Spohr.

Una notizia purtroppo non eccezionale ma che assume una sua particolarità perché, al pari delle fuorvianti polemiche su Bibbiano, costituisce l’esempio di una pessima informazione giudiziaria frutto di una diffusa ignoranza tecnica e di pregiudizi di parte.

Secondo diversi ed autorevoli organi di stampa, pur fermatasi e identificata dopo aver investito e ucciso una ragazza, «la donna, in vacanza in Costa Smeralda, è già tornata in Germania, prima della formalizzazione delle accuse». L’accostamento tra la condizione sociale della signora, lo stato di vacanziera e la “fuga” in Germania è fin troppo scontato. Solo che la notizia è falsa, doppiamente falsa.

Non cambia nulla

Per la signora non fa alcuna differenza l’essere in Italia o in Germania. il suo paese, quale membro dell’Ue, è tenuto ad applicare una direttiva europea (decisione quadro 2002/584/GAI) recepita nel suo ordinamento con una legge del 2004 per cui un eventuale provvedimento di arresto di un giudice italiano sarebbe automaticamente eseguito dall’autorità tedesca senza possibilità di opporsi.

La donna, poi, si è detta a disposizione, «pronta a collaborare», e aveva comunicato all’autorità giudiziaria italiana che sarebbe rientrata nel suo paese, come suo diritto. Ma ciò deve essere sembrato troppo poco e troppo blando ai forcaioli un tanto al chilo della carta stampata cui non è parso vero di sventolare la muleta di fronte al toro schiumante della pubblica opinione.

Il caso Bibbiano

Il clamore su Bibbiano nasce da una opposta esigenza ma è altrettanto criticabile. Poiché la vicenda degli affidi di minori disposti dai servizi della Val d’Elza era stata utilizzata come arma politica da una destra ignorante, oggi a una sinistra altrettanto grossolana non sembra vero poter restituire pan per focaccia con un esito paradossalmente umoristico. Perché oggi a inveire contro “la malagiustizia” è la sinistra abitualmente schierata, perinde ac cadaver, a fianco delle toghe.

Orbene va detto che, a onta di tanti proclami in cui si parla addirittura di «processo alla scienza», intendendosi per tale le discutibili prassi di alcuni operatori sociali basate sull’emersione di presunti ricordi rimossi di minori su abusi da loro rimossi, le sentenze sul caso Bibbiano (quella dei giorni scorsi sugli operatori e quella di circa un anno fa contro il terapeuta Claudio Foti, anch’essa risoltasi con una definitiva assoluzione) semplicemente hanno ritenuto insussistenti specifiche ipotesi di reato senza che ciò implichi alcuna certificazione o riabilitazione delle tecniche terapeutiche adottate dagli inquisiti.

L’assoluzione di Foti

Gli imputati assolti nei giorni scorsi rispondevano essenzialmente dell’accusa di aver scritto false relazioni sulla condizione familiare di alcuni minori inducendo il tribunale a disporne l’affido a terzi. La famosa teoria dei «bimbi rubati».

Allo stato (senza motivazioni depositate) non è dato sapere se l’assoluzione sia motivata dalla riconosciuta validità delle relazioni tecniche o da errori di valutazione degli operatori convinti, a torto ma in buona fede, di fare l’interesse dei minori. In tal caso non ci sarebbe reato ma solo un profilo di colpa professionale invero grave per la condizione dei soggetti affidati .

Un anno fa, va ricordato, Claudio Foti fu assolto dall’accusa di aver causato lesioni a una minore che, durante la terapia da lui applicata, aveva accusato il padre di violenze perché non era stato provato che la sua evidente condizione di disturbo traumatico fosse stata provocata dalla “cura” del terapeuta e non che già pre-esistesse.

Come si vede, un problema tecnico, che non tocca il cuore di un problema più vasto: l’introduzione delle «terapie e tesi traumatologiche» nel processo penale col rischio di causare “falsi positivi” nei ricordi di minori indicati come vittime di abusi.

Una questione scientifica che non può costituire oggetto di processi penali, ma che costituisce un tema serio di dibattito culturale e di uso prudente di talune prassi nelle aule.

Invece tutto si riduce a una feroce guerra di religione, stupida quanto nociva, e a un uso improprio della scienza e dell’informazione giudiziaria. E non c’è solo Bibbiano. Ne continueremo a parlare.

