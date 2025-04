Il dirigente ascoltato assieme ad altri dal Tribunale dei ministri. Ha chiesto di lasciare via Arenula. In contrasto con la fedelissima Bartolozzi, al suo posto è stata promossa l’ex pm del caso Striano

La fuga dal ministero della Giustizia è inarrestabile. Ma non è l’unico problema per il ministro Carlo Nordio e per la zarina di via Arenula, la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi.

Il fuggi-fuggi si incrocia con le verifiche in corso da parte del tribunale dei ministri per l’incredibile scarcerazione del torturatore libico, il generale Osama Njeem Almasri. Un’indagine nella quale, a quanto risulta a Domani, sono stati ascoltati alcuni dirigenti, tra questi anche il magistrato Luigi Birritteri. Proprio Birritteri, pochi giorni fa, ha lasciato il ministero, dove era il capo del dipartimento Affari di giustizia.

E ha inviato una richiesta formale al Consiglio superiore della magistratura per essere reintegrato e tornare in Cassazione. La liberazione di Almasri, lo scorso 21 gennaio, è stato il detonatore che ha fatto deflagrare dissidi, scontri e veleni dentro il palazzo di via Arenula e che sta aprendo una vera e propria girandola di nomine, promozioni e dimissioni.

Gli uffici scavalcati

L’addio più rumoroso è proprio quello dell’ex capo del dipartimento affari di giustizia che, nelle scorse settimane, è stato ascoltato sull’affaire Almasri. Così come altri funzionari a partire da Cristina Lucchini, anche lei nell’ufficio Affari di giustizia.

«Al ministero comanda tutto Bartolozzi e i dirigenti ascoltati nell’indagine del tribunale dei ministri non hanno potuto fare altro che raccontare quanto accaduto durante i giorni delicatissimi della vicenda Almasri, gli uffici avevano pronto l’incartamento e se fosse stato per Birritteri e gli altri, oggi il torturatore sarebbe in carcere», raccontano un autorevole fonte.

E, invece, gli uffici sarebbero stati completamente scavalcati, il documento preparato non è stato mai firmato dal ministro Nordio con il mancato via libera alla corte di appello di Roma per la convalida dell’arresto. L’esito è noto: il torturatore è tornato in patria a bordo di un volo di stato. Si è trattato di un vero e proprio esautoramento delle competenze con un accentramento dei poteri che hanno causato la rottura dei rapporti tra gli uffici, il capo di gabinetto e il ministro. Questa è la ricostruzione, confermata da più fonti, ma sarà il tribunale dei ministri, che indaga il ministro Nordio per omissioni d’atti d’ufficio, a valutare l’eventuale profilo penale delle condotte. Dall’ufficio di Birritteri transitavano le pratiche sulla cooperazione internazionale e, dunque, anche i fascicoli della Corte penale internazionale.

Lunga esperienza quella del magistrato, da sostituto procuratore generale in Cassazione si è occupato di processi per corruzione e mafia (fu tra i tre sostituti che chiesero, senza successo, la conferma della condanna di appello per gli imputati di mafia capitale). Nel 2023 è tornato al ministero nominato proprio da Nordio, a via Arenula era già stato capo dell’organizzazione giudiziaria con l’allora ministra, Paola Severino. Tra i motivi del suo addio c’è di certo il l caso Almasri.

L’indagine del tribunale

Nelle scorse settimane i carabinieri, su delega del tribunale, hanno ritirato tutti i documenti relativi alla vicenda del generale libico: dal fermo avvenuto il 19 gennaio a Torino all’espulsione dal territorio italiano del 21 gennaio a bordo di un Falcon di Stato. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio e poi trasmesso per competenza è finito, in primo luogo, il mandato di arresto, di oltre 40 pagine, spiccato dalla Corte penale europea e che ha portato il 19 gennaio la Digos di Torino a bloccare Al Almasri.

Il generale si trovava in Europa già da 12 giorni, ma l’ok al fermo è diventato esecutivo il 18 gennaio quando si trovava sul territorio italiano. Agli atti dell’indagine anche l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma con cui il 21 gennaio è stata disposta la scarcerazione motivata per vizi procedurali e in particolare per le «mancate interlocuzioni» intercorse con via Arenula, titolare dei rapporti con la Corte penale internazionale.

Il tribunale ha in corso un approfondimento dopo l’iscrizione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di Alfredo Mantovano, sottosegretario con delega ai servizi e i ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, e della giustizia, Nordio. Il materiale viene ora incrociato con le testimonianze rese dai protagonisti che hanno seguito la vicenda, a partire dai dirigenti ministeriali, tra questi anche Birritteri.

Arriva Giammaria

Il suo addio ha aperto una girandola di nomine e promozioni, al suo posto è pronta Antonia Giammaria, attualmente direttrice generale degli affari giuridici, già pm alla procura di Roma, titolare del fascicolo sugli accessi abusivi e il caso Striano, che vede indagati tre giornalisti di Domani (anche chi scrive).

Dovrebbe lasciare anche Gaetano Campo, capo del Dog, il dipartimento dell’organizzazione giudiziaria. «In realtà ci sono anche promozioni e una generale riorganizzazione del ministero che non fa contento nessuno tranne una cerchia ristretta», raccontano da via Arenula. La fuga era iniziata nei mesi scorsi con diversi addii, tra questi il più pesante quello di Giovanni Russo, a capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Ormai da dicembre, il dipartimento che gestisce carceri e quasi 40 mila agenti penitenziari, è senza una guida in virtù del pasticcio combinato da Nordio e i suoi a fine dicembre. Il nome della prescelta, la vice e facenti funzioni, Lina Di Domenico, era uscito prima sui giornali e poi era stato comunicato al Quirinale.

Una scelta che aveva provocato, come svelato da Domani, lo stupore del Colle e congelato la decisione. Ora da oltre quattro mesi il Dap è senza guida, un altro record negativo di un ministero che deve fare i conti con le conseguenze del caso Almasri.

