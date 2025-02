Freddo, vento, neve e oscurità. A queste condizioni giocano regolarmente i norvegesi del Bodø/Glimt e i rivali soffrono. Non solo quelli che vengono dall’estero per l’Europa League ma anche quelli del campionato. Hanno perso in casa solo cinque partite casalinghe dall’inizio del decennio e hanno vinto gli ultimi quattro scudetti su cinque.

A leggere sui siti di meteorologia, le ore di luce sono passate in venti giorni da sei a quasi nove: la primavera galoppa, o è l’inverno che scappa via velocemente. Solo che la dicitura “ore di luce” trae in inganno: il sole c’è, ma ancora non si vede. Compare il giusto che basta per cospargere la città di un chiarore ovattato, e per restringere le pupille di Ulrik Saltnes e far risaltare l’azzurro dei suoi occhi. Saltnes è arrivato qui a Bodø 14 anni fa da Brønnøysund, scavalcando il confine invisibile del circolo polare artico, che passa qualche chilometro più a sud. Oggi del Bodø/Glimt Ulrik Saltnes è il capitano e il 20 febbraio deve trascinare i suoi compagni verso un’impresa: battere gli olandesi del Twente per passare agli ottavi di finale dell’Europa League.

Le luci verdi e blu

Il calcio d’inizio è fissato per le 18.45: a quell’ora, da queste parti, il chiarore timido dell’inverno artico avrà già lasciato spazio all’oscurità, e forse anche a un’aurora boreale. Le luci verdi e blu che fluttuano nel cielo sono l’attrazione più popolare di questa regione della Norvegia, che ha trasformato i suoi lunghi mesi di buio in una nuova stagione turistica. I cacciatori di aurore arrivano da ogni luogo, portano in valigia abbigliamento termico, scarponcini caldi, macchine fotografiche e la speranza di catturare l’aurora. Nell’era delle certezze, in cui tutto è pronosticabile con un margine di errore minimo, questa resta ancora una scommessa. Le luci fluorescenti che illuminano i cieli del nord sono il risultato di complesse interazioni tra il vento solare e il campo magnetico terrestre: esistono siti e app per le previsioni, ma chi arriva a caccia di aurore sa che, più che nella fisica, deve sperare nella fortuna.

Come si allenano

La stessa che servirà al Bodø/Glimt per vincere la sfida di stasera e continuare la corsa europea. Gli avversari olandesi hanno dalla loro parte la vittoria nella gara di andata, ma i norvegesi possono contare sui tre fattori individuati dal Wall Street Journal: freddo, vento e oscurità. «Lo vedo negli occhi degli avversari quando arrivano a Bodø – ha detto al giornale americano il difensore centrale Jostein Gundersen –. Ad essere onesti, anche noi pensiamo che faccia davvero freddo, non è che non lo sentiamo. Ma sappiamo che per loro è molto peggio. Quindi speriamo sempre che faccia un po’ freddo, che ci sia vento, buio e neve».

I giocatori del Bodø/Glimt a queste condizioni sono abituati, i rivali che arrivano qui per le partite in trasferta lo sono molto meno. E non vale solo per le squadre di altri Paesi europei: anche gli altri team norvegesi hanno timore del clima di Bodø: non è un caso che la squadra capitanata da Saltnes abbia perso solo cinque partite casalinghe di campionato dall’inizio del decennio e abbia vinto gli ultimi quattro scudetti su cinque. E, a proposito, dei fattori propizi, eccone un altro: il campionato norvegese inizierà a fine marzo, il che significa che la squadra ha potuto in questi mesi concentrarsi solo sull’Europa League.

La squadra si allena all’aperto tutto l’anno, su un campo di erba sintetica. Le uniche eccezioni sono il ritiro in Spagna e la colazione posticipata di un’ora nei mesi invernali per sfruttare la breve finestra di luce del sole sul campo di allenamento. I giocatori sono quasi tutti norvegesi: gente del nord abituata al freddo. Eppure, fino a qualche anno fa, neppure i norvegesi volevano trasferirsi in questa cittadina di 55mila abitanti oltre il circolo polare artico.

Poi, nel 2018, le cose hanno iniziato a cambiare: il Bodø/Glimt è stato promosso nella massima serie e Frode Thomassen, ex calciatore e dirigente del ministero della Cultura, è diventato direttore generale della squadra, cambiandone radicalmente i connotati. Ha spostato il focus dai risultati ai dettagli, introducendo una mentalità basata sui piccoli miglioramenti. Ha persino aggiunto allo staff tecnico un ex pilota di caccia F-16, Bjorn Mannsverk, per aiutare i giocatori a sviluppare la forza mentale.

I risultati sono arrivati in fretta: nel 2020 il Bodø ha vinto il suo primo campionato, nel 2021 ha travolto la Roma di José Mourinho per 6-1, e adesso si gioca l’accesso agli ottavi di Europa League, per la gioia dei suoi tifosi che riempiranno – come di consueto – lo stadio da 8mila posti.

Le regole Uefa

A proposito dello stadio, c’è una regola che ha fatto discutere: il regolamento Uefa prevede che le squadre arrivino all’impianto di gioco con il pullman della società. E questa regola deve essere rispettata anche dai giocatori del Bodø, che normalmente per le partite di campionato arrivano al campo a piedi, visto che lo stadio dista poco più di 200 metri dal centro sportivo. Anche stasera, le regole Uefa imporranno ai giocatori di salire a bordo dell’autobus giallo per un tragitto che durerà appena tre minuti.

A 400 metri dallo stadio c’è anche l’aeroporto, punto di arrivo dei turisti diretti alle isole Lofoten, una delle destinazioni più belle della Norvegia: da Bodø parte il traghetto che arriva ad Å, il villaggio che ha per nome l'ultima lettera dell'alfabeto norvegese e che si trova alla fine della strada che attraversa le Lofoten e le collega alla terraferma. Molti lo definiscono «il villaggio alla fine del mondo», con i suoi 150 abitanti, il suo museo dello stoccafisso e il suo panificio fondato nel 1878 che da solo merita il viaggio fino a qui. Ma dalla prossima estate Bodø non sarà il luogo più comodo da cui partire per le Lofoten: Easyjet collegherà l’aeroporto di Malpensa direttamente con quello di Evenes, a dimostrazione di quanto la Norvegia stia diventando una meta molto gettonata per le vacanze.

Sulle Lofoten si trova anche lo stadio di calcio ufficialmente riconosciuto come il più spettacolare del mondo: quello di Henningsvaer, costruito su uno scoglio e protetto da un sistema di griglie che permettono al pallone di non finire in mare.

Anche se l’Aspmyra Stadion di Bodø non vanta panorami mozzafiato come quello di Henningsvaer, potrebbe comunque ambire a finire su qualche giornale se stasera la squadra di casa dovesse riuscire nell’impresa di raggiungere gli ottavi di finale di Europa League, con l’aiuto del vento, del freddo, del buio e magari di un’aurora boreale.

