Sono 18.025 i nuovi casi di Covid-19 250.933 tamponi effettuati: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in leggero calo rispetto a ieri, quando i casi segnalati erano stati 21.261 su 359.214 test effettuati. Il tasso di positività è però risalito dal 5,9 per cento al 7,1 per cento. Una settimana fa, il 28 marzo, i nuovi casi di Covid-19 erano stati 19.611su 272.630 con un tasso di positività al 7,2 per cento.

Le vittime giornaliere causate dal virus sono state 326, in calo rispetto a ieri quando erano state 376. Sono calate a 3.703 e persone in terapia intensiva (meno 11), con 195 nuovi ingressi. Le vittime da inizio pandemia sono state 111.030. Hanno superato gli 11 milioni le dosi di vaccino somministrate, nello specifico il ministero della Salute segnala che sono 11.038.465.

