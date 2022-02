Diminuisce il numero dei contagi rispetto a ieri, mentre aumentano i morti. In calo il tasso di positività che passa dal 11,3 per cento di ieri al 10,5 per cento di oggi

Sono 24.408 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, sulla base di 231.766 i tamponi processati. Ieri erano stati 42.081, a fronte di 372.776 tamponi. I decessi sono 201, ieri erano 141. Il tasso di positività è al 10,53 per cento, in diminuzione rispetto a ieri che era al 11,3 per cento.

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, con 91 degenti in più, mentre diminuiscono di sei unità le persone presenti in terapia intensiva. Il saldo tra le nuove degenze e i dimessi porta a 13.375 ricoverati in area medica e a 928 quelli in terapia intensiva.

Le persone guarite o dimesse nelle ultime 24 ore sono state 50.659, per un totale di 11.019.298 guariti dall’inizio della pandemia. Le vittime totali salgono invece a 153.190.

Le somministrazioni di vaccino effettuate sono in tutto 133.199.390. Le persone totalmente immunizzate sono 48.056.429, l’88,98 per cento della popolazione over 12.

