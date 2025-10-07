a bologna

“Bottega Finzioni”, il riscatto dei ragazzi attraverso la scrittura

Foto Bottega Finzioni
Foto Bottega Finzioni
Simone Alliva
07 ottobre 2025 • 20:11

Un giorno nell’unica fondazione narrativa italiana. Un esempio concreto di come creatività e narrazione possano trasformare conflitti in crescita personale

Nell’edificio di fine Ottocento a Bologna, il Palazzo De’ Toschi in centro storico, Michele Cogo ascolta in silenzio una bambina leggere una storia. Ha dieci anni racconta un giallo dove il colpevole è un padre arrabbiato. Tutti ridono, lei no. Alla fine Cogo spiega: «Quando un bambino scrive un racconto così, non sta solo inventando. Sta mettendo ordine. E mettere ordine è già un modo per salvarsi». È questa, più o meno, la missione di Bottega Finzioni, la fondazione narrativa nata a Bologna, o

Per continuare a leggere questo articolo

Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.