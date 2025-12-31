false false

Un 60enne, di nazionalità moldava, è morto dissanguato dopo essere stato colpito da un petardo a Ostia.

Quando è giunta sul posto un’ambulanza del 118, il personale ha trovato la vittima era già priva di vita.

Intervenuti i carabinieri di Ostia, in base ai primi accertamenti l’uomo avrebbe esploso un petardo, che gli avrebbe causato l’amputazione dell’arto e, con ogni probabilità a causa di un’emorragia, ha perso la vita.

Le indagini sono ancora in corso. Probabilmente verrà aperto un fascicolo, e disposta l’autopsia.

