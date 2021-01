Secondo i dati della polizia, il numero totale dei feriti dovuti ai festeggiamenti del nuovo anno è in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, in quanto, a fronte dei 204 feriti, di cui 38 ricoverati, del 2020, si è registrato un numero di 79 feriti con 23 ricoverati e, come per il 2020, si registra un deceduto.

La morte del 13enne di Asti

Un ragazzo di 13 anni è morto nella notte all'ospedale di Asti, dove era stato trasportato in gravissime condizioni per il ferimento all'addome causato presumibilmente dall'esplosione di un petardo con cui stava giocando. I carabinieri di Asti, coordinati dalla procura, stanno svolgendo le indagini sull'episodio, avvenuto al campo nomadi di via Guerra.

Cinque i feriti a Milano

Sono al momento cinque i feriti nella notte di Capodanno a Milano, secondo i dati della questura. Tra questi, il più grave è un 54enne che ha perso due dita di una mano. Alcuni ragazzi hanno riportato ferite, sempre dovute ai botti, agli zigomi o vicino agli occhi, ma nessuno è grave.

Diminuiscono i feriti a Napoli

Secondo i dati della questura partenopea, sono invece otto i feriti a causa dei botti a Napoli e provincia, un numero molto basso rispetto alla media. Sono tutti maggiorenni, tre in città e cinque in provincia. Lo scorso anno erano stati 48 i feriti nel Napoletano, di cui due da colpi d'arma da fuoco. Tra i feriti c’è anche una donna colpita al sopracciglio da un proiettile vagante, ma che fortunatamente non si trova un pericolo di vita.

Ferito un sedicenne ad Avellino

Lo scoppio di un petardo ha causato il ferimento di un ragazzo di 16 anni a Solofra, in provincia di Avellino. Lo conferma la questura, sul caso sta indagando la polizia. Il ragazzo è rimasto ferito in maniera seria alla mano sinistra e all'occhio destro, ed è stato trasportato all'ospedale Pellegrini di Napoli, dove sarà operato.

