Attacco contro un centro vaccinale. Questa mattina all’alba due bottiglie incendiarie si sono scagliate contro l’hub vaccinale di via Morelli a Brescia.

Sul posto si sono immediatamente recati i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto. Non risultano feriti ma è stata colpita una tensostrutture esterna che ha riportato lievi danni.

Sulla vicenda è intervenuto il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana tramite un post su Facebook che ha definito l’accaduto un «attacco ignobile» e ha aggiunto: «Fortunatamente non si registrano feriti e, non trovando nulla di infiammabile, l’incendio non si è propagato. Il centro è stato realizzato con i fondi della generosità bresciana, grazie all'iniziativa AiutiAMO Brescia avviata nel corso della prima ondata del Covid-19».

«Un gesto sconcertante, incomprensibile e inaccettabile» dice invece il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono. «Per ora non ci sono rivendicazioni e pare si sia trattato dell’azione di un singolo – spiega – resta però la gravità di un atto riprovevole, che ha colpito una struttura che si occupa di vaccini e tamponi, gestita dalla Protezione civile e dagli alpini, su suolo comunale. Attendiamo che le indagini facciano il loro corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili. Fortunatamente i danni sono stati limitati e non hanno compromesso l’attività del centro, che già da questa mattina è ripresa normalmente».

