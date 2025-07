Il pesce piccolo che salva il pesce grande, ingoiandolo per poi farsi inglobare e assumerne le sembianze. Un comportamento del genere non esiste in biologia ma si è affermato nell’etologia del calcio, dove la Feralpisalò è diventata Union Brescia dopo il fallimento del Brescia, la Aglianese si è trasformata in Pistoiese e la Giacomense in Spal, Solo che a Ferrara sono falliti di nuovo

Il pesce piccolo che salva il pesce grande, ingoiandolo per poi farsi inglobare e assumerne le sembianze. Un comportamento del genere non esiste a livello biologico, ma nell’etologia del calcio, nell’ultimo decennio, si è affermato come processo evolutivo di una specie: quella dei club con storia e tradizione che una volta falliti trovano una continuità attraverso la salvezza portata loro da una società più piccola, generalmente un’eccellenza della provincia, pronta a immolare il proprio passato e il proprio presente andando a innervare il corpo della grande morente e, dopo un certo periodo di tempo, diventa essa stessa il club che ha salvato.

È appena accaduto a Brescia dove, dopo l’esclusione dai campionati con conseguente radiazione del club di Cellino, a continuare la storia calcistica del club sarà, di fatto, la Feralpisalò (dirigenza, staff tecnico, squadra), la cui matricola Figc e il cui titolo sportivo oggi rappresentano, nell’anagrafe del pallone, l’Union Brescia, la società che, benedetta dalle istituzioni, sostituisce il fu Brescia in tutto e per tutto, e ne rileverà appena possibile anche il marchio. A dispetto del nuovo nome, però, i dati sulla carta d’identità sono diversi e, per questo, una parte della tifoseria bresciana fatica a digerire l’idea che, travestito da Brescia, ci sia il Salò, o meglio quella Feralpisalò che il patron Giuseppe Pasini aveva portato sino alla B.

Ora, non è la prima volta che accade, ma il calcio italiano che, con un certo etnocentrismo, critica lo sviluppo, pompato dal denaro, di Paesi che non hanno tradizione calcistica, quello che malediceva la Superlega ma consente alle matricole di trasferirsi, farebbe bene a farsi qualche domanda sul suo livello di ipocrisia, oltre che sulla gestione dei suoi campionati professionistici e dilettantistici.

Si tratta, anche, di una questione di identità, perché poi, diventando grandi con un altro nome, dei piccoli club capaci di raggiungere una certa nobiltà, alla fine resta poco o nulla. Sarà così per il Salò, come è stato per l’Aglianese o per la Giacomense, per citarne un paio.

In Toscana

In fondo Brescia è solo l’ultima piazza a vivere una situazione del genere, anche se è probabilmente la più rilevante. La scorsa estate, nello stesso modo, era stata l’Aglianese di Sergio Iorio a sacrificare la propria identità per trasformarsi in un altro club che ha anche visto la A, la Pistoiese, anche in quel caso nonostante l’ostilità di una fetta della tifoseria organizzata.

I duri e puri ci sono, ma quando i risultati arrivano – certe situazioni servono, di fatto, a saltare qualche categoria e avere già una base economica – e tornano il nome e i marchi storici, alla fine va bene a quasi tutti, anche perché a volte certe operazioni finiscono per rivelarsi un’occasione formidabile. In quel quasi ci sono anche quelle poche centinaia di tifosi che, magari, hanno sempre seguito il piccolo club.

In Emilia

La vicenda della Spal, in positivo, è in qualche modo illuminante. Un anno dopo il suo secondo fallimento, nel 2012, si fuse con la Giacomense, club di Masi San Giacomo – frazione del Comune di Masi Torello, per i ferraresi più che altro un’uscita sul raccordo autostradale che porta ai Lidi di Comacchio – che era riuscito ad arrivare sino alla C2.

Anche lì, fu il pesce piccolo a salvare quello grande: la famiglia Colombarini, proprietaria della società grigiorossa, rilevò e adottò il marchio della Spal che, con la matricola della Giacomense (che sostanzialmente sparì dalle mappe del pallone), iniziò una portentosa scalata che, nel 2017, la vide addirittura tornare in A.

Poi, però, visto che anche le favole finiscono, poche settimane fa la Spal – nel frattempo passata all’ineffabile Joe Tacopina – è fallita di nuovo. Avrebbe voluto far ripartire tutto, con la propria matricola, una piccola ma organizzata società di un’altra frazione, la X Martiri di Porotto. Ma il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha preferito consegnare la ripartenza della Ars et Labor Ferrara a un gruppo diverso, con una matricola che parte da zero e una proprietà argentina.

