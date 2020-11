I carabinieri di Francavilla Fontana hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di unidici persone accusate, a vario titolo, di traffico di droga aggravato dalla disponibilità di armi da guerra, materiale esplosivo e di far parte di una associazione per delinquere. I provvedimenti restrittivi sono stati richiesti dalla Direzione distrettuale antimafia e disposti dal giudice per le indagini preliminari di Lecce.

Complessivamente sono 22 gli indagati nell’inchiesta, denominata "Family Affairs" per gli stretti legami di parentela fra alcuni degli indagati, ha fatto emergere una serie di episodi di spaccio avvenuti principalmente a Francavilla Fontana e nei comuni limitrofi. L’organizzazione aveva a disposizione un kalashinkov, fucili e pistole: un vero e proprio arsenale che veniva utilizzato per intimorire chi non saldava i debiti di droga.

