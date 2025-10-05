Punire non funziona, come si affrontano i bulli a scuola

Le visioni punitive e proibitive hanno dimostrato scientificamente la loro inefficacia e dannosità. Ma davvero la scelta è tra impotenza e autoritarismo? Esiste una terza via

true false

Sul tema del bullismo e delle sue varianti si sono versati fiumi di inchiostro e oceani di parole, ma l’attenzione deve comunque rimanere alta, perché il fenomeno esiste ancora, trasformato, ammodernato, aggrovigliato con le tematiche di genere, provenienza, culture differenti, disuguaglianze. Esiste ormai una letteratura scientifica, psicologica, pedagogica, sociologica che ne ha esplorato i vari aspetti e ha fornito alle scuole strumenti validati di intervento, sia di dimensione sistemica e gl