Caffè sporco tra lavoro forzato e sfruttamento minorile: cinque ong denunciano i colossi. Accuse anche a Lavazza

Sono alcune delle accuse che cinque ong internazionali - Coffee Watch, Deutsche Umwelthilfe, China Labor Watch, Adere-Mg e International Rights Advocates - hanno appena rivolto a tre colossi del caffè: Nestlé, AmRest/Starbucks e Dallmayr. Le carte in esclusiva su Domani

true false

Lavoro minorile. Lavoro forzato. Paghe che non raggiungono i due euro al giorno. Sono alcune delle accuse che cinque ong internazionali - Coffee Watch, Deutsche Umwelthilfe, China Labor Watch, Adere-Mg e International Rights Advocates - hanno appena rivolto a tre colossi del caffè: Nestlé, AmRest/Starbucks e Dallmayr. È tutto contenuto nella denuncia presentata in Germania presso Bafa, l'ufficio federale per gli affari economici e il controllo delle esportazioni, che Domani ha potuto leggere in