La denuncia

Caffè sporco tra lavoro forzato e sfruttamento minorile: cinque ong denunciano i colossi. Accuse anche a Lavazza

La denuncia delle ong contro i colossi del caffè foto ansa
Stefano Vergine
30 ottobre 2025 • 06:00

Sono alcune delle accuse che cinque ong internazionali - Coffee Watch, Deutsche Umwelthilfe, China Labor Watch, Adere-Mg e International Rights Advocates - hanno appena rivolto a tre colossi del caffè: Nestlé, AmRest/Starbucks e Dallmayr. Le carte in esclusiva su Domani

Lavoro minorile. Lavoro forzato. Paghe che non raggiungono i due euro al giorno. Sono alcune delle accuse che cinque ong internazionali - Coffee Watch, Deutsche Umwelthilfe, China Labor Watch, Adere-Mg e International Rights Advocates - hanno appena rivolto a tre colossi del caffè: Nestlé, AmRest/Starbucks e Dallmayr. È tutto contenuto nella denuncia presentata in Germania presso Bafa, l'ufficio federale per gli affari economici e il controllo delle esportazioni, che Domani ha potuto leggere in

Giornalista freelance, specializzato in inchieste di taglio economico-finanziario, fa parte del consorzio internazionale EIC. I suoi lavori sono pubblicati da media italiani ed internazionali tra cui Bbc, Rai, Rsi.