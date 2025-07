Il governatore, indagato, come rivelato nei mesi scorsi da Domani, per corruzione. L’obiettivo è quello di essere rieletto presidente appena saranno indette le elezioni e uscire rafforzato dal pantano giudiziario

Roberto Occhiuto lascia la guida della regione Calabria, ma rilancia subito la sfida: «Mi dimetto. E mi ricandido», ha detto il governatore, indagato, come rivelato nei mesi scorsi da Domani, per corruzione. La comunicazione è arrivata via Instagram e ha il tono di chi è sicuro delle proprie mosse. L’obiettivo è quello di essere rieletto presidente appena saranno indette le elezioni e uscire rafforzato dal pantano giudiziario con un bagno di consensi.

La mossa è solo in apparenza inaspettata: in realtà è frutto di una strategia concordata con la premier Giorgia Meloni, il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, leader del partito di Occhiuto, e il numero uno della Lega, Matteo Salvini. Nessuna fuga in avanti, dunque. La destra è convinta di vincere a mani basse, cogliendo di sorpresa il centrosinistra impreparato allo showdown elettorale. I big, insomma, optano per la controffensiva. Ma all’interno del centrodestra c’è chi ritiene un azzardo il ritorno al voto: l’apertura delle urne è sempre un rischio, ci sono variabili difficili da tenere sotto controllo.

Anche perché, negli ultimi giorni dalla Calabria era trapelata la notizia di un presunto nuovo avviso di garanzia nei confronti di Occhiuto. Notizia immediatamente smentita dai legali di Occhiuto. Giovedì c’è stato l’annuncio del passo indietro, che però è a tutti gli effetti un passo in avanti voluto dai vertici del governo. Il ponte tra Calabria e Sicilia non esiste ancora dal punto di vista infrastrutturale, ma c’è già politicamente e giudiziariamente per la destra.

Il caso Messina

In una giornata complicata, infatti, il deputato ipermeloniano (almeno prima), Manlio Messina, ha lasciato Fratelli d’Italia e ha conseguentemente annunciato anche l’addio al gruppo alla Camera. Nei prossimi giorni deciderà se proseguire il mandato da deputato nel gruppo Misto o rassegnare le dimissioni anche dal ruolo di parlamentare. «Comunico la mia decisione di lasciare il partito Fratelli d'Italia e di rassegnare le dimissioni dal gruppo parlamentare. Non aderirò ad altri partiti, né ora né in futuro», ha scritto in una nota. Anche in questo caso, però, la decisione non è stata un fulmine a ciel sereno: a inizio marzo aveva lasciato l’incarico di vicecapogruppo di FdI a Montecitorio, finendo gradualmente ai margini del partito.

E che giovedì fosse una giornata particolare, era chiaro a chi si aggirava in Transatlantico: Messina in due occasioni ha discusso animatamente con Luca Sbardella, altro deputato meloniano e commissario di FdI in Sicilia. Prima alla buvette, poi tra il Transatlantico e i corridoi di Montecitorio, i due hanno alzato i toni. Sbardella ha poi girato i tacchi ed è andato via. I due hanno preso direzioni diverse. Quasi una metafora della rottura definitiva.

I malumori erano insomma ai massimi livelli: il caos siciliano di Fratelli d’Italia ha toccato, dal punto di vista politico, proprio l’ex assessore al Turismo in Sicilia e attuale deputato, che comunque non risulta coinvolto nell’inchiesta di Palermo. Era lui il punto di riferimento dei meloniani nell’isola, un sistema di potere consolidato che si sta sfaldando.

Di sicuro, come raccontato da Domani, Messina aveva un legame stretto con Carlo Auteri, consigliere regionale in Sicilia, anche lui fuoriuscito da FdI dopo le inchieste pubblicate da questo giornale sui fondi pubblici destinati ad associazioni riconducibili ai suoi familiari.

Già in quei giorni, Il Fatto quotidiano aveva rivelato il litigio con il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. Messina aveva chiesto la difesa di Auteri, mentre il partito aveva deciso di scaricarlo. La tensione era stata smussata dall’intervento dei vertici di FdI.

Ma le inchieste in Sicilia, che hanno coinvolto il presidente dell’Assemblea regionale, Gaetano Galvagno, non hanno contribuito a rasserenare gli animi. Anche perché è stato il meccanismo della gestione del turismo a sollevare perplessità, facendo vacillare la cosiddetta “corrente turistica” del partito di Giorgia Meloni.

La stella di Messina si era appannata da tempo, dunque. La premier l’ha sempre stimato. Nei mesi scorsi era addirittura indicato come possibile ministro del Turismo, in caso di dimissioni di Daniela Santanchè, o possibile capogruppo alla Camera dopo la nomina di Tommaso Foti a ministro. Ipotesi sgonfiate dietro la perdita di gradimento da parte dei vertici del partito.

La svolta era nell’aria: «Nei prossimi giorni valuterò con senso di responsabilità se proseguire il mio mandato parlamentare, continuando a sostenere il presidente Giorgia Meloni e il suo governo, oppure se concludere anticipatamente questa esperienza, lasciando anche il ruolo da deputato», ha chiuso Messina.

© Riproduzione riservata