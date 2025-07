Think different, fa sempre bene. Ma qui le differenze non le vuole più nessuno. Due anni fa, dopo aver battuto la Svizzera, il ct della nazionale femminile Andrea Soncin pronunciò una frase che è rimasta iconica: «Non è calcio femminile, è calcio».

Niente slogan, solo un’evidenza. Perfetta per dare il via a questi Europei in otto città elvetiche. Sono stati già venduti più di mezzo milione di biglietti e 190 paesi si sono assicurati i diritti per trasmettere le 31 partite in diretta. Si stima mezzo miliardo di spettatori. Sono cresciuti, come tutto il resto. Il calcio piace. Femminile è solo un’etichetta. È calcio.

Rispetto all'ultima edizione anche i premi totali sono aumentati: da 16 a 41 milioni di euro, con un massimo di 5 milioni (più del doppio rispetto a tre anni fa) per la Nazionale vincitrice. Quello che comincia oggi e andrà avanti fino al 27 luglio sarà un torneo molto attento alla sua sostenibilità. La programmazione delle partite è stata studiata per limitare gli spostamenti delle squadre. Negli stadi non sarà presente la plastica monouso e avverrà una donazione del cibo avanzato durante le gare. Energia rinnovabile e acque grigie per limitare i consumi. L’Italia scende in campo domani allo Stade de Tourbillon contro il Belgio. Un déjà-vu dal sapore amaro: tre anni fa proprio loro chiusero anticipatamente la corsa delle azzurre.

I salari

«C’è tantissimo orgoglio ed emozione, il nostro sogno è iniziato da tempo. Ora abbiamo l’occasione di viverlo tutti insieme». Ma oltre a sogni e palloni c’è anche un altro appuntamento da onorare: quello con lo stato dell’arte di questo calcio. A tre anni esatti dall’avvio del professionismo nel calcio femminile italiano vale la pena capire cosa ha davvero significato quel passaggio epocale e cosa oggi dice delle nostre atlete.

Il 1° luglio 2022 la Serie A è diventata la prima lega sportiva femminile in Italia ad adottare lo status professionistico. Un passaggio storico, sostenuto dal “Decreto Nannicini” del 2020, con uno stanziamento statale iniziale di 11 milioni e la decisione della Figc, unica tra le federazioni, di completare la transizione. Le calciatrici italiane possono stipulare contratti veri, accedere alla pensione, all’assicurazione, all’indennità di maternità. Esistono minimi salariali fissati per età: dai 14.397 euro lordi annui delle più giovani ai 26.664 euro per le over 24. Le stelle, come Cristiana Girelli (capitano designato assieme a Elena Linari) e Valentina Giacinti (grande esclusa dell'Europeo), guadagnano molto di più: fino a 225.000 euro annui, ancora lontani però dai contratti internazionali o dalle cifre del maschile. C’è stato un salto culturale netto. Ma non ancora strutturale.

La parità non esiste

Il rischio della facciata: tutele sì, sostenibilità forse. E parità lontana un miglio. Gli ultimi dati del report Figc-Deloitte parlano chiaro: il sistema resta fragile. I ricavi medi per club sono attorno a 1,1 milioni di euro, i costi oltre 4,4 milioni, di cui il 60% destinato agli stipendi. Il 65% delle entrate arriva da sponsorizzazioni, mentre i diritti tv (pure in crescita grazie agli accordi con i network) coprono solo una parte del fabbisogno. C’è insomma ancora tanto da fare. E però la nazionale è un traino. Tanto per i maschi (che rischiano di perdere il treno del terzo mondiale) tanto per le femmine.

L’Europeo in Svizzera può mettere le azzurre in una nuova posizione che conta. Farsi vedere, mostrare la faccia di quello che sta funzionando, e anche bene, da anni. Nel frattempo la Serie B femminile è ancora dilettantistica. Le società sono perlopiù controllate dai club maschili, che spesso impongono logiche aziendali e poca autonomia al femminile. Nove squadre di A si dividono tra campi comunali e trasferte logistiche continue: la capienza media è sotto i 4.000 posti (in Inghilterra e Germania ci si aggira intorno a valori medi di 11.700 posti disponibili) e nessun club gioca stabilmente nello stadio dei big.

Cosa si muove

Eppure qualcosa si muove, si è mosso e continuerà a farlo. Soprattutto se l’Italia di Soncin saprà prendersi lo spazio che merita. La Figc stima oltre 7 milioni di italiani appassionati di calcio femminile (erano 1 milione nella stagione 2019-20). L’audience tv è salita a 320.000 spettatori medi per partita, e i record di pubblico (come i 39.000 all’Allianz Stadium per Juventus-Fiorentina) raccontano una voglia di calcio femminile che non è certo un’invenzione. La nuova collezione Panini "Calciatrici", promossa a febbraio, con 322 figurine da raccogliere in 48 pagine e con la copertina che rappresenta le dieci squadre, è un segnale (magari un po’ pop) di quanto il movimento si stia finalmente radicando anche nell’immaginario collettivo. Entrare nella testa degli italiani. Maschi, possibilmente. Perché nelle case il calcio femminile esiste già, e non da ieri. Manifestazioni come l’Europeo possono continuare a dare una spinta.

Nel frattempo il governo ha prorogato anche per il 2025 il fondo per il professionismo femminile con uno stanziamento di 4 milioni di euro, come annunciato dal ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi. Ma la legge di Bilancio inizialmente non lo prevedeva: un’amnesia rivelatrice? Senza sostegni pubblici o misure fiscali stabili, il rischio è che il professionismo resti una conquista formale, ma non sostenibile. Durante il festival Atreju, Abodi aveva assicurato: «Mi assumo l’impegno che il governo farà la sua parte nei prossimi mesi su questi argomenti e che possiate riscontrarlo».

Le tesserate crescono

Nel 2011 le calciatrici tesserate in Figc erano 10mila, mentre nel 2020 se ne contavano 31mila con un tasso di crescita di circa il 12% ogni anno. In molte Nazionali di calcio si è raggiunta l’equal pay con la selezione maschile (parliamo di USA, Spagna e in misura minore Norvegia, Nuova Zelanda e Olanda), nella lunga lotta per l’uguaglianza sportiva e di genere che non bisogna mai dimenticare. In Italia soprattutto. In questo scenario le azzurre debuttano contro un Belgio forte, moderno, allenato da Elisabet Gunnarsdottir, e pieno di volti noti del nostro campionato.

Ma Soncin e le sue ragazze non partono da zero. Hanno Girelli, Giacinti, Linari, Bonansea, Caruso. Hanno idee, identità, lavoro. E non basta dire che hanno un sogno. Quello è ormai poca roba. Le ragazze azzurre hanno un progetto. Lo aveva detto anche Sara Gama, ex capitana dell’Italia, uno dei simboli del calcio femminile contemporaneo: «Il professionismo? Questo non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza». La strada è ancora lunga, bisogna continuare a camminare.

© Riproduzione riservata