L’organizzazione Moving the GoalPosts lavora in Kenya con oltre 9mila ragazze fra i 9 e i 25 anni per proporre il calcio come strumento dell’indipendenza economica. In Nigeria le giocatrici sono socialmente impegnate contro l’omofobia dei dirigenti e dei media. Da giovedì 17 i quarti di finale del campionato continentale

Giovedì 17 luglio al Larbi Zaouli di Casablanca si gioca Nigeria-Zambia, quarto di finale di grande prestigio della quindicesima edizione della Coppa d’Africa femminile. Da una parte la squadra che ha vinto undici volte il titolo, dall’altra quella della stella dell’Orlando Pride, campione in carica negli Stati Uniti, Barbra Banda.

La Nigeria è anche la squadra africana che ha preso parte a tutte e nove le edizioni del Mondiale, raggiungendo i quarti nel 1999, e ha vinto due volte i Giochi Panafricani, grazie all’indiscussa fuoriclasse Desire Oparanozie, quattro volte vincitrice del trofeo continentale, tre consecutivamente, con una carriera spalmata tra Germania, Francia (Guingamp) e Cina.

Una tradizione di calcio femminile, quella nigeriana, che affonda le proprie radici nella storia, anche coloniale, del Paese.

La Nigeria

Proprio Desire Oparanozie, alla viglia del Mondiale 2019, si era fatta promotrice, in quanto capitana della squadra, di una protesta per l’equità salariale alla luce sia della sacrosanta parità di genere che della forza della nazionale femminile, molto più vincente e performante di quella maschile, capace di vincere ‘solo’ tre coppe d’Africa e raggiungere gli ottavi di finale iridati quando qualificata.

Oparanozie ha perso la fascia e il posto in squadra, ma questo ha polarizzato il braccio di ferro con le altre giocatrici che hanno rifiutato di rinegoziare i contratti del 2016 con le cifre proposte, minacciando di boicottare allenamenti e partite ufficiali, cosa che poi non è accaduta ma che ha attirato l’attenzione dei media, i quali hanno pubblicizzato la loro lotta mettendo in imbarazzo il governo di Abuja.

Alla fine la parità salariale non è stata raggiunta ed è in vigore in pochi Paesi nel mondo, ma l’esposizione mediatica ha permesso alle calciatrici di protestare per tanti altri trattamenti inappropriati, come la persistente e strisciante omofobia dei dirigenti sportivi e dei media nigeriani nei loro confronti. Tema di grande attenzione in un Paese dove l’omosessualità è criminalizzata e opporsi alla legge significa correre rischi di notevole gravità.

Nella società nigeriana precoloniale, come hanno scritto a più riprese la studiosa di genere Oyeronke Oyewumi e l’antropologa Ifi Amadiume, o meglio, nei territori che poi sono diventati Nigeria, i ruoli non erano determinati in base al genere. Ma il colonialismo britannico introdusse una divisione delle professioni basata su questo che nel 1929 portò alla prima protesta femminile per ribellarsi all’esclusione dalla forza lavoro e a un’iniqua tassazione.

Il Kenya

E arriviamo al calcio che in Nigeria sbarca con i coloni alla fine del XIX secolo e che le donne iniziano a praticare intorno agli anni Trenta del Ventesimo, un po’ come in Europa, ma gli amministratori britannici disapprovano il football femminile, tanto che nel 1950 minacciarono di vietare loro qualsiasi campo ove potessero giocare.

Ovviamente, anche questa volta, le nigeriane si opposero e continuarono a farlo ovunque potessero, tanto che nei Settanta iniziarono a nascere i primi club femminili, per arrivare, dieci anni dopo, alla coppa nazionale. In vista poi del primo Mondiale, nel 1991, la federazione decise di organizzare il campionato, decisione che, visti i risultati, è stata quanto mai azzeccata.

L’emancipazione calcistica femminile è stata solo il primo step di una battaglia per la parità di genere che poi, con nuove consapevolezze, si è trasformata in quella per la parità salariale, ancora tutta da giocare.

E non è la prima, e non sarà l’ultima, volta che il calcio in Africa viene utilizzato per emancipare le donne. In Kenya, per esempio, l’organizzazione MTG, Moving the GoalPosts (da cui il nome a una famosa newsletter del Guardian), lavora oggi con oltre 9mila ragazze di età compresa tra 9 e 25 anni nelle contee di Kilifi, Kwale, Mombasa e Tana River: il calcio come strumento e non come fine per raggiungere l’indipendenza economica. Che poi è il primo passo per la reale parità, dando calci a un pallone e dimostrando di essere anche, storicamente, più forti dei colleghi maschi.

