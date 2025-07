Semmai, un giorno, un film raccontasse delle azzurre del calcio, giunte alla semifinale europea, si intitolerebbe Momenti di gioia. Perché il successo nello sport, non si definisce solo con la gloria dei risultati ma anche, o forse soprattutto, con le emozioni che scatena: emozioni positive o negative ma che, se hanno un senso e aiutano a crescere, sanno sempre di gioia.

Così capita che dalla cocente delusione per la finale mancata, si passi alla commozione profonda per un percorso di liberazione delle donne e atlete italiane dagli stereotipi e di rivendicazione del diritto di essere riconosciute. Il tutto grazie a un cambio di vocale, nel posto giusto al momento giusto.

«A nome di tutte noi, è un onore incontrarla» ha detto Andrea Soncin per rivolgersi a Sergio Mattarella nell’apertura del suo discorso. Così, semplicemente e con disinvoltura, si è compiuto un piccolo ma potente atto di rivoluzione culturale. Si, ha detto proprio “tutte noi” usando, intenzionalmente, il femminile come plurale sovra esteso.

Lui è l’ex attaccante dell’Atalanta, ora commissario tecnico delle azzurre. È un leader che non ha avuto paura di far sentire la propria emotività quando la squadra ha conquistato la storica semifinale; un uomo con un incarico di responsabilità che, già, aveva parlato al femminile nel corso delle conferenze stampa post-partita, senza paura di essere considerato meno virile o in errore grammaticalmente.

Speranze e scetticismo

Però questa volta lo ha fatto davanti alla massima carica dello stato, che ha voluto ricevere la squadra al rientro dalla Svizzera: uno scenario in cui ogni dettaglio assume un significato più profondo. Soprattutto se continua a risuonare per un doppio paradosso, perché accade in un paese in cui la prima donna a ricoprire la carica di presidente del Consiglio vuole farsi chiamare al maschile. E in cui il calcio è stato, finora, la roccaforte del maschilismo. Fatto che non ha impedito a quattro milioni di italiani di fermarsi davanti alla tv per guardare la partita Italia-Inghilterra, giocata dalle donne.

Può bastare una lettera, dunque, per illuminare il lungo cammino di generazioni di atlete che ora è, finalmente, arrivato là dove lo spazio non è più concesso ma occupato con il peso della passione e del merito. Ma saprà il momento di gioia produrre un reale e strutturale cambiamento nel rispetto e nella visibilità delle atlete italiane?

Lo scetticismo è lecito. Lo è a giudicare dal fatto che poche settimane fa a scatenare l’entusiasmo erano state le atlete della nazionale del basket ma loro, da Mattarella non sono state invitate: chissà, forse anche il loro allenatore, Andrea Capobianco, avrebbe parlato al femminile sovra esteso. Ma non lo sapremo.

Lo è perché il calcio resta l’unica disciplina in cui la riforma del lavoro sportivo ha permesso alle donne di fare sport da vere professioniste. Lo scetticismo è lecito anche perché il peso del calcio e degli interessi che muove, non può prescindere dal riconoscere la crescita delle atlete, pena lil suo totale scredito.

Resta perciò il dubbio che il calcio delle donne sia usato per far credere che le cose nello sport cambino anche se poi, di fatto, cambiano poco e solo per l’élite delle atlete che lo giocano. Le atlete italiane vincono, sempre di più ma non contano: l’egemonia femminile sul campo non corrisponde né a un’egemonia dirigenziale, né culturale.

Negli Statuti federali il linguaggio è al maschile. Così come lo è ancora nello Statuto del Coni che, in quanto ente pubblico, dovrebbe uniformarsi alle linee guida sul linguaggio inclusivo della pubblica amministrazione, introducendo la dicitura «atlete e atleti, allenatrici e allenatori».

Le linee dell’inclusione

Diana Bianchedi è vicepresidente del Coni (foto Ansa)

Tra le poche donne che abitano le stanze dei bottoni dello sport italiano, spicca la figura di Diana Bianchedi, due volte oro olimpico a squadre nella scherma, laureata in medicina, prima vicepresidente donna del Cni dal 2001 al 2005 e oggi ri-eletta vicepresidente vicaria dell’ente. Parallelamente al suo impegno nel Coni, Bianchedi ricopre il ruolo di Chief Strategy Planning & Legacy Officer presso la Fondazione Milano Cortina 2026, occupandosi di tracciare le linee strategiche che vogliono rendere i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici un volano di cambiamento sociale.

Il suo autorevole parere in merito alla continua crescita dello sport delle donne sottolinea l’aumento, lento ma continuo del numero delle tesserate, arrivate oggi (dati Istat) oltre il 30 per cento, offrendo dunque un bacino più ampio di potenziali talenti e future campionesse. Fattore potenziato dai regolamenti del Cio, all’insegna della parità nella partecipazione, per cui, come accaduto per gli ultimi Giochi di Parigi, se più donne possono partecipare è anche statisticamente più probabile che vincano più medaglie che nel passato.

Sul fatto che invece ne vincano più degli uomini, Bianchedi ritiene che siano state significative, nel tempo, le politiche per la tutela della maternità, sia in termini di sostegno economico (Fondo maternità per le atlete, creato nel 2017) che di regolamento, come il congelamento della posizione nel ranking, attuato da alcune federazioni nel periodo di assenza dalle competizioni.

Anche la presenza femminile nei Gruppi sportivi militari e corpi civili dello stato, aumentata sensibilmente negli ultimi decenni grazie all’allargamento dei posti a disposizione, ha permesso di fatto alle donne atlete di avere le tutele e i diritti delle lavoratrici e, di conseguenza, ha sicuramente avuto un peso, sostiene Bianchedi, nella crescita dei risultati di vertice.

I progetti

Tra i vari progetti gender balance, realizzati sotto la sua guida dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e dal Coni in collaborazione con le sue sedi territoriali, c’è “21 tappe per l’equità di genere nello sport italiano”, un percorso formativo rivolto a dirigenti, tecnici e studenti, con l’obiettivo di promuovere una cultura sportiva più inclusiva, valorizzando la partecipazione femminile, la leadership delle donne, l’equità retributiva e una rappresentazione mediatica più equilibrata e rispettosa.

Rilevante, anche come eredità da lasciare per i Giochi olimpici Giovanile “Dolomiti-Valtellina” del 2028 è la scelta gender balance per i dirigenti così come per i tecnici specialisti; impegno ad oggi rispettato sebbene, talvolta, la ricerca del profilo ideale non si concili con il rispetto della perfetta parità numerica, sostiene Bianchedi.

Relativamente al linguaggio inclusivo, e sfruttando Milano Cortina 2026 per accelerare una trasformazione reale e strutturale di cui possa beneficiare tutto il movimento sportivo nazionale, è sua la cura e la divulgazione dell’edizione italiana delle “Linee Guida sulla Rappresentazione di Genere nello Sport”, elaborate dal Comitato Olimpico Internazionale.

Queste linee guida rappresentano oggi un punto di riferimento per tutte le federazioni e le istituzioni sportive che desiderano comunicare in modo rispettoso e attento alla parità di genere, superando stereotipi e linguaggi discriminatori. Il primo Consiglio nazionale del Coni, dopo la sua elezione, ancora non si è celebrato ma, queste premesse sanno di promesse e, la prima, è per quelle parole “atlete e allenatrici” da inserire nello Statuto. Non perché vincono ma perché esistono.

