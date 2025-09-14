Sabato Juventus-Inter è entrata nella storia prima ancora di essere giocata: ha esordito la Refcam, una microcamera sul microfono dell’arbitro – che diventa così anche narratore e regista – con lo scopo di dare al pubblico riprese spettacolari entrando nel movimento, nella decisione e nel dubbio del direttore di gara. La Fifa parla di strumento di empatia e trasparenza, ma se l’emozione viene mediata da un dispositivo siamo più consapevoli o più dipendenti? La tecnica oggi ci fagocita per amplificare lo stimolo. Col rischio che, senza essa, finiremo per non sentire nulla

Schiavitù o empatia? Dipendenza tecnologica o estensione dell’emozione? Sono state loro, queste due tensioni contrapposte, le vere protagoniste in campo nella partita giocata sabato tra Juventus e Inter, e segnata dal debutto (in via sperimentale) della Refcam: una microcamera ad alta risoluzione montata sul microfono dell’arbitro. Per la prima volta, lo sguardo del pubblico ha potuto seguire quello del direttore di gara, entrando nel movimento, nella decisione, nel dubbio.

Un match già passato alla storia prima ancora di essere giocato, non per il risultato (anch’esso storico), bensì per l’innovazione. Alla filosofia di Umberto Galimberti piace ricordare che, in Occidente, viviamo immersi in una sorta di assistenzialismo tecnologico: «La tecnica, da strumento nelle mani dell’uomo, è diventata il soggetto della storia», sostiene. E spiega che non siamo più noi a scegliere la tecnica, ma è lei a definire il nostro ambiente, le nostre azioni, le nostre passioni: persino sogni e desideri hanno bisogno della tecnica per esprimersi.

Radicalmente diverso è invece il parere della Fifa (International federation football association), che considera la Refcam uno strumento di empatia e trasparenza. L’obiettivo dichiarato è quello di avvicinare il pubblico all’arbitro, di condividere con lo spettatore non solo la prospettiva visiva, ma anche il carico emotivo e decisionale del ruolo. La tecnologia in questo caso non sarebbe un dominio, ma un ponte. Ma è davvero così? Se lo spettacolo e l’emozione vengono mediati da un dispositivo, siamo più consapevoli o più dipendenti? Sentiamo di più, o piuttosto rischiamo di non riuscire più a sentire altrimenti?

Una questione di spettacolo

La Refcam è una microcamera estremamente potente, pensata per immergersi in particolari momenti del gioco come il riscaldamento, i calci piazzati o per riproporre azioni spettacolari: è l’ultima di una serie di innovazioni volute per modernizzare il calcio. Tutto ha avuto inizio esattamente nel 2016 con il Var (Video assistant referee), il sistema ufficiale di revisione che consente agli arbitri di correggere errori gravi grazie a una sala regia con molte telecamere; il Fvs (Football video support) è una sua versione semplificata, adattata per tornei minori.

È stato uno spartiacque: prima del Var, il calcio viveva immerso nel principio antico dell’errore umano come parte del gioco: l’arbitro decideva in tempo reale, senza supporti tecnologici e ogni decisione, corretta o errata, diventava parte della storia della partita. Il Var announcement, altra novità di questo campionato, non è altro che la spiegazione verbale, espressa dall’arbitro al pubblico con tanto di microfono, rispetto alla decisione presa dopo un intervento del Var.

Mentre Var e Fvs sono strumenti di giudizio, Var announcement e Refcam sono mezzi di spettacolarizzazione. La Refcam permette anche di trasmettere il segnale video al Var, come angolazione aggiuntiva, contribuendo alla trasparenza delle decisioni. È stata testata per la prima volta nel campionato inglese 2024, e ha fatto il suo debutto internazionale nel Mondiale per club della scorsa estate. Oggi è in fase di sperimentazione anche in Premier League, Bundesliga e in alcune competizioni minori in Austria e Stati Uniti.

Tuttavia, la Serie A è tra le prime leghe europee ad averla introdotta in una partita ufficiale di alto profilo. Tecnologie simili sono già ampiamente utilizzate in altri sport: nel football americano, nell’hockey su ghiaccio, nel rugby, nel motociclismo, dove le microcamere montate su caschi e divise offrono da anni visuali immersive. In quei contesti, il pubblico è abituato a “entrare” nell’azione, esperienza che piace molto soprattutto ai più giovani, cresciuti nell’era degli E-Sports.

Spettatori sempre più passivi

Il calcio, invece, ha sempre mantenuto un certo distacco, soprattutto tra spettatore e arbitro, tra gioco e processo al gioco. Distanza che Var Announcement e Refcam ora vogliono colmare. Si parla di corsi di dizione per arbitri, per togliere loro le inflessioni dialettali e costruire un tono di voce adatto al ruolo; di studiare una sorta di glossario e di espressioni standardizzate, per uniformare le spiegazioni; un vocabolario non verbale per meglio ricoprire anche il ruolo di cameramen di sé stesso, dei propri spostamenti. In fondo, è come se l’arbitro dovesse imparare a essere anche narratore e regista mentre lo spettatore a essere sempre più passivo.

Dapprima fu la radio a cambiare il modo di vivere e condividere l’emozione dello sport con un grande pubblico: la voce narrante evocava e ognuno costruiva il proprio spettacolo interiore. Poi arrivò la tv a sostituire l’immaginazione con la vista guidata e selezionata. Ora, le tecnologie immersive come la Refcam ci inglobano. La radio ci ha insegnato a sentire senza vedere. La tv ci ha abituati a vedere per sentire. Le tecnologie di oggi ci portano oltre: ci fagocitano per amplificare lo stimolo, col rischio che, senza di esse, finiremo per non sentire affatto. L’energia di uno stadio gremito, i cori, gli striscioni, l’imperfezione di una ripresa, l’umanità di un errore, la tensione agonistica: la realtà da sola non basterà più, nel senso che l’emozione sarà subordinata all’esperienza mediata da cui dovremo essere coinvolti, sommersi, quasi invasi? Il dispositivo non sarà più solo un mezzo, ma un prerequisito?

Dove finisce l’autenticità

Lo scenario futuro è che il pubblico “consumi” l’evento sportivo all’interno della sua riproduzione aumentata e con esso emozioni non più evocate, non più mostrate, ma simulate. E in questa simulazione, il rischio è che l’autenticità si perda.

Forse, parafrasando il pensiero di Galimberti, l’atrofia dell’empatia è causa e al tempo stesso conseguenza dell’uso dei dispositivi tecnologici, assunti a vere protesi sensoriali. La nuova frontiera del marketing si muove già su quest’orizzonte. Esistono dei prototipi di telefonini e accessori che permettono di associare odori al tipo di notifiche e la ricerca, in questo campo, è sorprendentemente vivace.

OPhone è stato sviluppato da ricercatori di Harvard: è un dispositivo capace di inviare messaggi olfattivi via email, social o sms. Può riprodurre centinaia di odori diversi per circa 20-30 secondi. Scentee è invece un gadget giapponese da collegare all’iPhone che rilascia profumi in base alle notifiche ricevute. Permette dii scegliere tra aromi come caffè, lavanda, rosa o fragola. Funziona con cartucce e vibrazioni a ultrasuoni.

Possibilità divisive: qualcuno le trova entusiasmanti, altri inquietanti. Ma di per sé, come ogni tecnologia – Refcam compresa – non sono né buone né cattive: siamo noi a conferire loro un senso. Se usate per arricchire l’esperienza umana, per creare connessioni più profonde, stimolare il pensiero critico, possono diventare strumento di crescita. Se piegate al controllo, alla manipolazione del desiderio, al conformismo, rischiano di trasformarsi in una nuova forma di schiavitù. In questo scenario, la domanda non è «cosa può ancora fare la tecnologia?», ma «cosa ora vogliamo farne noi?».

Mentre risolviamo questa faccenda etica, se qualcuno inventasse notifiche al profumo dell’erba di Wimbledon o messaggi al sapore di medaglia d’oro olimpica, beh, forse sarebbero un ottimo stimolo per sudare davvero, piuttosto che limitarsi a un tuffo nello sport fatto dagli altri.

