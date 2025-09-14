Sabato Juventus-Inter è entrata nella storia prima ancora di essere giocata: ha esordito la Refcam, una microcamera sul microfono dell’arbitro – che diventa così anche narratore e regista – con lo scopo di dare al pubblico riprese spettacolari entrando nel movimento, nella decisione e nel dubbio del direttore di gara. La Fifa parla di strumento di empatia e trasparenza, ma se l’emozione viene mediata da un dispositivo siamo più consapevoli o più dipendenti? La tecnica oggi ci fagocita per amplificare lo stimolo. Col rischio che, senza essa, finiremo per non sentire nulla
Se la tecnologia definisce noi stessi: il caso Refcam va ben oltre il calcio
14 settembre 2025 • 14:55
Sabato Juventus-Inter è entrata nella storia prima ancora di essere giocata: ha esordito la Refcam, una microcamera sul microfono dell’arbitro – che diventa così anche narratore e regista – con lo scopo di dare al pubblico riprese spettacolari entrando nel movimento, nella decisione e nel dubbio del direttore di gara. La Fifa parla di strumento di empatia e trasparenza, ma se l’emozione viene mediata da un dispositivo siamo più consapevoli o più dipendenti? La tecnica oggi ci fagocita per amplificare lo stimolo. Col rischio che, senza essa, finiremo per non sentire nulla