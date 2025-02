Contestato e dribblato. E ora, forse, cancellato. Il vecchio divieto nelle «manifestazioni sportive, culturali o artistiche di pubblicità anche indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo comunque effettuata e su qualsiasi mezzo», allo stadio come alla radio o in tv, avrebbe le ore contate.

La commissione Cultura del Senato, quella che include anche l’argomento sport nella sua sfera di interesse, è pronta a «impegnare il governo» a «valutare la modifica» del provvedimento figlio del decreto Dignità 2018, approvato in piena epoca gialloverde ai tempi del Conte I, un testo imperniato su alcune norme per la lotta alla precarietà, che nella sua pancia aveva però anche il contrasto alla ludopatia.

Un divieto contro il quale i club di serie A si sono aspramente battuti in questi anni senza però riuscire a strappare il risultato. Ora l’obiettivo si avvicina. Anche se poi ci vorrà un atto legislativo per cambiare la normativa. Per ora siamo fermi a quella che sarà una sintesi finale di maggioranza dopo la lunga maratona di audizioni della scorsa estate in cui i senatori hanno ascoltato alcuni punti di vista “sportivi” sui problemi del sistema calcio.

Opposizioni contro

L’opposizione annuncia battaglia e il capogruppo dei Cinque stelle al Senato attacca senza toccare il freno. «Un passo indietro vergognoso, un inchino alla potentissima lobby dell’azzardo», dice Luca Pirondini tirando giù dallo scaffale un intervento di Giorgia Meloni del 2015 in cui l’attuale premier se la prendeva duramente con il gioco d’azzardo, «anche se legale». La stessa contraddizione sottolineata come una inversione a U pure dal Pd che prende posizione contro la cancellazione del divieto.

Per i sostenitori della svolta, il confine però è proprio quello fra gioco legale e illegale anche perché il divieto una finestra l’aveva sempre lasciata aperta, quella della pubblicità consentita per le lotterie nazionali «a estrazione differita».

Ora si tratterebbe in realtà di spalancarla trovando però il modo di accompagnare il cambio di rotta con una nuova serie di interventi a contrasto della ludopatia. Il testo della bozza di risoluzione dice che il divieto così com’è non ha senso perché, «oltre a essere in alcune occasioni eluso, determina una disparità con le altre società calcistiche all’estero che non hanno queste restrizioni».

Perché eluso? Perché già dopo alcuni mesi dall’entrata in vigore, attraverso la trasformazione del messaggio pubblicitario in informazione giornalistica con appositi siti si era trovato il Cavallo di Troia per raggiungere comunque almeno una parte dell’obiettivo.

Calcio sostenibile

Il documento che spiana la strada all’abolizione del divieto è comunque piuttosto corposo e non si limita alla questione scommesse, o meglio, le tocca anche in un altro modo.

Intanto si sottolinea la necessità di trovare altre risorse per arrivare alla sospirata e attualmente lontana sostenibilità del calcio italiano. Trovando un colpevole numero uno: gli stadi vecchi e obsoleti che sono una delle zavorre del nostro sistema rispetto ai tanti esempi virtuosi all’estero, un pedaggio pure in termini di incassi da biglietteria.

Non a caso viene citato anche l’Europeo 2032 che l’Italia organizzerà insieme con la Turchia sulla base di un accordo che ha evitato la sfida fra le due candidature in sede Uefa (in cui ci sarebbe stato il rischio di farsi male vista la condizione di numerosi nostri impianti e la difficoltà di indicarne in tempi brevi 10-11 per poter rendere credibile il progetto).

Tutti d’amore e d’accordo, facciamolo in due e non se ne parli più. Fatto sta che si torna alla solita storia della cabina di regia interministeriale che nelle sue diverse versioni non ha prodotto finora risultati apprezzabili.

Diritto alla scommessa

In ogni caso c’è un altro fronte caro al ministro dello Sport Andrea Abodi che viene rilanciato dal documento: il famoso diritto alla scommessa. Che più o meno suona così: se tu giochi sulla serie A, vinci o perdi e comunque paghi le tasse, qualcosa la serie A dovrà pure avere.

Un concetto che però non sembra di facilissima traduzione perché si tratta di capire questa percentuale da dove uscirebbe: gettito fiscale? Operatori del settore? Ma di quanti soldi parliamo? «Almeno dell’un per cento» della raccolta complessiva sulle giocate sportive, che è di circa 15 miliardi, quindi di una cifra intorno ai 150 milioni di euro.

Questa somma servirebbe per alimentare un fondo per la costruzione di nuovi stadi e la ristrutturazione di quelli vecchi. Ma si chiede anche una «ulteriore quota» per il finanziamento di progetti sociali che riguardano insieme con la lotta a tutte le forme di ludopatia, l’impiantistica sportiva e lo sviluppo dei vivai e del calcio femminile.

Che salta fuori anche in un’altra parte del documento dove si auspica la creazione di una Lega anche per il calcio femminile. Nella periferia della risoluzione ci sono però altri passaggi che faranno discutere. Sempre con la solita premessa, una sorta di polizza nei confronti di un possibile inalberarsi di Fifa e Uefa per un’invasione di campo della politica, di non voler in alcun modo tradire l’autonomia del sistema sportivo, si torna a parlare di iniziative per «la rivisitazione della disciplina in materia di giustizia sportiva».

Un’altra puntata che potrebbe aprirsi dopo la nascita della commissione di nomina governativa di verifica dei bilanci delle squadre professionistiche?

