Il presidente ha l’ambizione di dare un ruolo di primo piano al suo paese anche all’interno di contesti non strettamente politici. La Turchia, già da un lustro abbondante, si sta ponendo come partner strategico dell’Uefa. E i suoi club egemoni hanno una capacità di spesa che diverse società italiane non possono raggiungere. Merito degli sponsor “sensibilizzati” dal governo

I social network, anche quelli istituzionali dei club, ormai fanno a gara a prendersi in giro. Sarà pure l’epoca dei meme, ma certo vedere il Fenerbahçe preparare un video di benvenuto del suo nuovo acquisto, il 23enne terzino inglese Archie Brown, sottolineando con un espediente narrativo la scelta di quest’ultimo che ha preferito il club turco al Milan, fa un certo effetto.

Inutile nasconderselo: l’ex giocatore del Gent non sarà Roberto Carlos, e forse neanche Theo Hernandez, ma allo stato dell’arte la Süper Lig turca, a livello di attrattività, se la gioca con la Serie A.

C’è, in questa affermazione, il gusto dell’iperbole, perché la Turchia avrà la prossima stagione due squadre in Champions contro le quattro dell’Italia, perché il ranking europeo vede la Serie A seconda e la Süper Lig nona, ma se un Brown qualunque sceglie il Fenerbahçe e non il Milan, beh, forse qualche domanda è il caso di porsela, perché il motivo non può essere solo la presenza di José Mourinho sulla panchina del club di Istanbul, ma anche un ingaggio, evidentemente, molto competitivo, probabilmente superiore a quello che l’inglese avrebbe percepito a Milano.

E certe domande bisognerebbe porsele pure sotto l’aspetto tecnico se si considera che, in quest’ultima sessione di mercato, la Fiorentina ha riportato in Italia Edin Džeko – 40 anni il prossimo marzo – dopo due stagioni in Süper Lig, il Bologna ha fatto lo stesso con Ciro Immobile – 35 anni compiuti – dopo una sola stagione al Besiktas, mentre in Turchia sono finiti Tammy Abraham (Besiktas), Eldor Shomurodov (Basaksehir) e resterà ancora Victor Osimhen.

Insomma: la sensazione che si vada in Süper Lig per rifarsi belli e si torni in Italia alla ricerca dell’ultimo contratto fa capolino.

Europeo 2032

Ora, per quanto la curiosità e l’attenzione degli appassionati si concentrino su questo particolare andirivieni di calciomercato (e gli italiani in Turchia e poi rientrati, da Mario Balotelli a Nicolò Zaniolo, negli ultimi anni sono stati numerosi), senza contare che in Turchia, oltre a Brown, è finito anche l’ex Bayern Leroy Sané e vi tornerà a breve pure Milan Škriniar, se questo è diventato possibile lo si deve a una precisa strategia che, a livello di politica sportiva, figlia della politica tout-court, si sta portando avanti da quelle parti.

Certo, contano anche le conoscenze e i legami d’affari dei vari dirigenti e allenatori, ma se si guarda a quanto accaduto dal periodo post pandemico in poi, e ci si proietta sulla data fatidica del 2032, si possono unire i puntini che disegnano l’attrattività del calcio turco, che sta investendo – e perdendo, ma su questo ci torneremo – proprio perché, in un futuro nemmeno troppo lontano, ospiterà per la prima volta una manifestazione rilevante come l’Europeo.

Quello, appunto, del 2032, ottenuto a metà con l’Italia perché Aleksander Čeferin ha deciso di spartire la manifestazione tra due paesi che avrebbero voluto organizzarlo ognuno per sé. Ma da un lato c’era da soddisfare Gabriele Gravina, primo vicepresidente dell’Uefa che, in questi anni, è stato un fedelissimo scudiero dell’imperatore sloveno e, per questo, ne siede alla destra, e dall’altro chi rappresenta la Turchia, non tanto l’attuale presidente federale Ibrahim Haciosmanoglu o il suo predecessore Mehmet Büyükekşi, ma soprattutto colui del quale la strategia sportiva della Turchia (volley compreso) è emanazione, vale a dire il presidente Recep Tayyip Erdoğan, che ne siede alla sinistra, senza apparire granché.

L’ambizione di Erdoğan

La Turchia che ha ottenuto metà Europeo è quella che si era sempre presentata, a partire dal processo di assegnazione del 2008, con candidature che mai avevano ottenuto soddisfazione. Nel frattempo ha costruito e modernizzato decine di stadi (li ha già pronti, e potrebbe effettivamente ospitare l’intera manifestazione), e aveva presentato il medesimo dossier per il 2028 – perdente al cospetto della candidatura di Regno Unito e Irlanda, con gli inglesi a raccogliere i dividendi della lotta alla Superlega – e per il 2032, di fatto promesso all’Italia, ma che diventava necessario spartire.

È l’ambizione di Erdoğan, quella di dare un ruolo di primo piano al suo paese anche all’interno di contesti non strettamente politici, ma particolarmente rilevanti per l’immagine proiettata sia a livello interno che internazionale. E così la Turchia, già da un lustro abbondante, si sta ponendo come partner strategico dell’Uefa: la finale di Champions League del 2020 era stata assegnata a Istanbul, ma il Covid rese tutto impraticabile costringendo a virare su Lisbona, così Ceferin aveva spostato Istanbul al 2021, salvo poi accettare il no della Turchia che, temendo limitazioni di spostamento dei tifosi sempre a causa della pandemia, costrinse Nyon a virare su Porto.

Istanbul avrebbe ottenuto l’ultimo atto del 2023 – era Inter-Manchester City – finalmente ospitato proprio allo stadio Atatürk. E ospiterà anche la prossima finale di Europa League nel 2026, ma è quanto accaduto nel 2022 che ha accelerato la corsa della Turchia, dal momento che, quando l’Uefa fu di fatto costretta a rinunciare al denaro di uno dei principali foraggiatori, Gazprom, a causa del conflitto russo-ucraino e delle relative sanzioni, trovò un partner di quel livello dopo pochi mesi in Turkish Airlines, la compagnia di bandiera turca partecipata per metà da Ankara.

Il ruolo degli sponsor

A livello interno, non ci si allontana molto. Il calcio turco non calamita denaro per i diritti tv (meno di 160 milioni di euro annui; la Serie A è a circa 900), e in effetti una manciata di anni fa era al limite del collasso economico e oggi continua a produrre perdite ingenti: lo scorso febbraio, l’agenzia di stampa Anadolu aveva stimato in 1,143 miliardi di euro i debiti totali dei quattro maggiori club (Galatasaray, Fenerbahçe, Besijktas e Trabzonspor), comunque in miglioramento rispetto al passato.

Eppure i suoi club egemoni hanno una capacità di spesa che diverse società italiane non possono raggiungere. Com’è possibile? Con continue iniezioni di denaro da parte di sponsor, anche grazie alla moral suasion governativa: il calcio in Turchia è seguito con enorme passione popolare, e più che ragionare in base a logiche di mercato, lo si fa in un’ottica propagandistica, perché i circenses vanno sempre garantiti nelle autocrazie.

E allora ecco la compagnia petrolifera azera Socar, i costruttori di Rams Global, il colosso dell’e-commerce turco Trendyol e una marea di holding turche e multinazionali che, con le loro succursali turche, finanziano tornei e club attraverso sponsorizzazioni e partnership di vario tipo, compresi i naming right degli stadi.

E mentre il Fenerbahçe – quello che, con Mourinho, attacca il sistema Galatasaray – è il costoso giochino di Ali Koç (la sua Koç holding è il primo gruppo industriale turco), e il Galatasaray già cartolarizza la vendita del proprio centro sportivo (non ancora effettuata, ma stimata tra i 600 e gli 800 milioni), il giochino continua, e apparentemente prospera: lo farà per qualche anno ancora, senza preoccuparsi del dopo, ben sapendo di essere, già oggi, insostenibile.

