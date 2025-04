«Gli uomini non cambiano», cantava Mia Martini, «ma no, non è così», assicurano a “Il cerchio degli uomini”, associazione torinese che si batte da anni per far cambiare gli uomini. Certi uomini, quegli uomini. È il 1999 quando un gruppo di ragazzi decide di unirsi e condividere le proprie esperienze. Dopo anni di lavoro, nel 2004 nasce formalmente l’associazione con lo scopo di combattere negli uomini la concezione e la pratica dell’amore possessivo e violento.

Dal 2005 aderisce al Coordinamento contro la violenza sulle donne e diventa poi un Centro di ascolto per il disagio maschile e la prevenzione della violenza contro le donne. Oggi fa parte della rete di associazioni Relive, presente in tutta Italia.

Qui a Torino, come in altre città, gli uomini, per scelta propria o in seguito a segnalazione dell’autorità giudiziaria, seguono un percorso di cambiamento. Educatori, professionisti con esperienza consolidata aiutano uomini di diversa età ed estrazione sociale in un percorso di trasformazione, basato prima di tutto sulla conoscenza di sé stessi. Lo racconta Andrea Santoro. È il presidente del “Cerchio”.

Il cerchio degli uomini sembra alludere alle pratiche di autocoscienza femminista. Perché vi siete chiamati così?

Il nome nasce dalla pratica del nostro gruppo di ascolto, quella di condividere esperienze comuni. Il cerchio, inteso come mettersi alla pari, al servizio l’uno dell’altro. Si è partiti da un gruppo di amici che hanno deciso di confrontarsi sul cambiamento dell’uomo, sulla felicità, sul come affacciarsi al mondo femminile nel modo giusto. Ed è cresciuto pian piano fino ad arrivare a ciò che è oggi.

Quanti uomini arrivano da voi?

Nei nostri percorsi di emancipazione dall’agire violento, quelli che si sono rivolti a noi per cambiare sono più di mille. Mentre quelli che seguono percorsi di riflessione su sé stessi, sul loro modo di essere uomini, padri, sono ormai più di duecento.

Qual è l’età media dei vostri assistiti?

Non c’è un’età media, c’è una grande varietà. Per quanto riguarda i percorsi del Codice rosso, abbiamo sia ragazzi sui vent’anni che uomini sui settantacinque. Negli ultimi tempi stanno arrivando molti ragazzi giovani.

L’incapacità o la difficoltà di parlare di sé, delle proprie emozioni, sembra una caratteristica della cultura di genere maschile. Come riuscite a farli aprire?

Siamo, appunto, un centro di ascolto che si occupa prevalentemente del tema della violenza contro donne e minori. Incontrare uomini autori di violenza e farli aprire non è semplice. Spesso sono prigionieri degli stereotipi della maschilità tossica.

Della convinzione che, anche in presenza di disastri conclamati, non si è veri uomini se non si riesce a cavarsela da soli. Spesso questi uomini hanno un passato basato sullo scontro, una vita da prevaricatori. Lavoriamo su percorsi mirati a superare questa mentalità. E pian piano si inizia a vedere il cambiamento.

È capitato che qualcuno sia venuto per un periodo di tempo e poi sia andato via? Come cercate di riportarlo da voi?

Bisogna fare una distinzione. Se l’adesione di un uomo al percorso è una scelta volontaria, quindi fatta per lavorare su sé stesso, o per risolvere situazioni problematiche come una separazione conflittuale, come decide liberamente di venire da noi, così può liberamente scegliere di andare via.

Se invece la persona arriva da noi per segnalazione e per motivi legati al Codice rosso, legislazione che regolamenta casi di violenza, quindi in seguito a condanne o provvedimenti giudiziari, il percorso deve essere fatto fino in fondo.

Se smette di venire, siamo obbligati a inoltrare la segnalazione alle autorità competenti, precisamente all’Ufficio esecuzione penale esterna. Anche perché, sempre riferendoci alla legislazione del Codice rosso, non è più possibile garantire la sospensione condizionale della pena per reati sotto i due anni di questo tipo, a uomini, se non si rendono disponibili a fare un percorso di cambiamento e trasformazione.

Le storie dei vostri assistiti sono storie di violenza, spesso di uomini che credono di avere un “istinto” a comportarsi in modo violento. Come superare questa convinzione?

Intanto c’è un contesto generale, quello sociale basato sull’oppressione degli uomini verso le donne, sullo sfruttamento e sulla discriminazione. È da qui che nasce tutto. Biologicamente non esiste il cosiddetto istinto violento.

Lavoriamo sui comportamenti degli uomini che usano violenza, proprio perché non vengono da una natura intrinseca o da un disagio o malattia mentale, ma da una scelta di esercitare una volontà di controllo sulle donne. Le scelte possono essere cambiate. Se un uomo ha scelto di essere violento, può scegliere di non esserlo più.

Che ruolo hanno le donne, ad esempio le compagne degli uomini che decidono di rivolgersi a voi?

Nei casi di violenza, anche quando a contattarci sono le compagne di uomini violenti, l’indicazione che diamo loro è quella di rivolgersi a loro volta ai centri antiviolenza. Le donne hanno avuto storicamente un ruolo fondamentale nel processo di trasformazione maschile, attraverso la loro emancipazione che ha creato i presupposti per interrogare molti uomini e spingerli a rivedere i propri comportamenti, anche semplicemente nella condivisione delle cure familiari.

Noi cerchiamo di dire alle donne che prima di tutto devono pensare alla propria vita, al proprio benessere e a quello dei propri figli. Sarà poi l’uomo a pensare alla sua di vita e al suo percorso di cambiamento.

Su quali punti si basa il percorso per uscire dalla violenza?

Il primo step è il riconoscimento delle proprie fragilità, la capacità di costruire una vita che sia autonoma, ossia che non si appoggi emotivamente ad altre persone, che non sviluppi dipendenze da relazioni. E poi c’è il riconoscimento delle conseguenze dei propri comportamenti violenti e del male che si è fatto. Importante è poi cercare di infondere fiducia sul fatto che un altro modo di vivere sia possibile, un modo rispettoso delle altre e degli altri.

Il quartiere dove lavorate, a Torino, ha un ruolo nella vita del “Cerchio”?

La città di Torino, e in particolare la zona nord-ovest, è sempre stata un contesto favorevole per la nostra attività associativa, perché c’è un buon fermento culturale. Ma questo si può trovare anche in altre città italiane. Abbiamo avuto sempre un buon rapporto con l’amministrazione cittadina e quella regionale, gli enti e le istituzioni hanno sempre riconosciuto il valore del nostro impegno.

Esistono maschi ex violenti?

Non c’è una ricetta valida per tutti gli uomini o un percorso predefinito e programmato. Ogni storia è diversa e ha bisogno di una risposta specifica. Ma ci sono punti in comune. Bisogna insistere su questi per riuscire ad arrivare a un cambiamento culturale.

