Oltre 40 persone sono rimaste ferite, di cui dieci in gravi condizioni, dopo essere state investite da un camion alla fermata dell'autobus a nord di Tel Aviv. Secondo le prime indicazioni degli investigatori si tratterebbe di un attentato. Il tir ha colpito all'incrocio di Glilot, nei pressi di Herzliya, zona dove si trova il quartier generale del Mossad e diverse unità di intelligence dell'Idf. La polizia ha annunciato che imponenti forze sono state dispiegate nell'area.

Il portavoce del servizio di ambulanze Magen David Adom, Zachi Heller ha riferito che diverse persone sono ancora intrappolate sotto il camion che ha colpito la fermata del bus ribaltandosi. Il portavoce della polizia Aryeh Doron ha detto che «il camion si è diretto verso un gruppo di persone vicino all'incrocio Gillot. Ci sono decine di feriti nell'incidente con diversi tipi di lesioni».

Ha aggiunto che «l'autista è stato neutralizzato, ma è troppo presto per parlare della sua identità». L'assalitore è stato colpito e neutralizzato da civili armati sul posto, scrive il Times of Israel precisando inoltre che secondo le prime ricostruzioni un autobus si era appena fermato per far scendere i passeggeri quando il camion è piombato sulla fermata travolgendo la gente in attesa.

