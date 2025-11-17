«Il sangue ci brucia», le mani dei camorristi sulle elezioni: il nuovo boss è un ingegnere

Ai domiciliari un candidato e un ex consigliere comunale, indagati un sindaco e un candidato alla carica di primo cittadino. I Russo controllavano ogni attività nel nolano, a capo c’era il boss ingegnere che imponeva estorsioni come consulenze. A resistere una tecnica comunale che ha detto “no”

«Compariello... noi siamo della famiglia... il sangue ci brucia». A dirlo è uno dei boss finiti in carcere nell’operazione dei carabinieri, coordinata dalla distrettuale antimafia di Napoli. Alla vigilia del voto per le regionali in Campania, l’indagine è il racconto di una commistione costante tra mondi, quello criminale, quello delle professioni e quello politico. Coinvolti politici locali con simpatie bipartisan, a raccontare una contaminazione trasversale in luoghi dove i voti sono controlla