Campania al voto: la retata dei carabinieri

«Il sangue ci brucia», le mani dei camorristi sulle elezioni: il nuovo boss è un ingegnere

Nello Trocchia
17 novembre 2025 • 19:00

Ai domiciliari un candidato e un ex consigliere comunale, indagati un sindaco e un candidato alla carica di primo cittadino. I Russo controllavano ogni attività nel nolano, a capo c’era il boss ingegnere che imponeva estorsioni come consulenze. A resistere una tecnica comunale che ha detto “no”

«Compariello... noi siamo della famiglia... il sangue ci brucia». A dirlo è uno dei boss finiti in carcere nell’operazione dei carabinieri, coordinata dalla distrettuale antimafia di Napoli. Alla vigilia del voto per le regionali in Campania, l’indagine è il racconto di una commistione costante tra mondi, quello criminale, quello delle professioni e quello politico. Coinvolti politici locali con simpatie bipartisan, a raccontare una contaminazione trasversale in luoghi dove i voti sono controlla

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.