La guerra alla cannabis ha trasformato gli agricoltori in criminali

In Europa il mercato della canapa cresce, mentre in Italia gli imprenditori vengono arrestati. Così la filiera della cannabis light è in crisi grazie al governo. Ecco le storie di chi resiste
Subito dopo l’approvazione della legge quadro di settore per la canapa industriale, la numero 242 del 2016, Fabrizio in Sardegna inizia a lavorare nel mondo della canapa. Lo fa a partire dal 2017 come project manager di due aziende, una che si dedica alla produzione e una che si dedica alla commercializzazione. Il mercato, un unicum a livello globale lanciato da italiani e svizzeri proprio in quel periodo, prevede la commercializzazione di infiorescenze di canapa con Thc sotto ai limiti di legge