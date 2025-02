I cronisti di Domani verso il rinvio a giudizio per le inchieste (vere) sul capo di gabinetto di Meloni. Il sottosegretario al Copasir non ha chiarito i motivi per cui l’Aisi ha spiato il meloniano. L’agente Alessandri era legatissimo a Del Deo. Il lavoro a Sind spa comprata dall’amico di Crosetto

L’attesa audizione di due giorni fa di Alfredo Mantovano al Comitato parlamentare che vigila sull’operato dei servizi segreti, alla fine, ha prodotto soltanto una litania difensiva. Il sottosegretario avrebbe dovuto spiegare chi e perché, all’interno dei servizi segreti dell’Aisi, ha spiato il capo di gabinetto di Giorgia Meloni, Gaetano Caputi.

Un’evidenza svelata da Domani grazie a un documento riservato dei servizi che la procura di Roma ha girato al nostro giornale, coinvolto in un’inchiesta per violazione di segreto (e non per diffamazione, come erroneamente scritto da alcuni media) partita proprio per un esposto di Caputi che chiedeva alla procura di individuare le fonti di un’inchiesta del nostro giornale.

Le veline uscite dagli uffici di palazzo Chigi hanno segnalato come Mantovano abbia attaccato al Copasir il procuratore Francesco Lo Voi e i pm romani, rei di aver girato a Domani materiale riservatissimo (il paradosso è che la procura ha chiuso le indagini sui giornalisti e il direttore di questa testata per articoli su Caputi realizzati esclusivamente con banche dati aperte a tutti, atto che in genere precede la richiesta di rinvio a giudizio), ma si è ben guardato da spiegare i motivi per cui i vertici dei servizi hanno spiato il braccio destro della premier.

Il fatto è che la faccenda è diventata molto seria. Ora che Domani ha ricostruito anche il profilo di uno dei tre agenti segreti che a settembre 2023 ha indagato sul capo gabinetto di Meloni e su sua moglie, Gabriella Mazzei: si tratta di Stefano Alessandri, con un lungo passato in politica, in Fratelli d’Italia fin dalla fondazione e poi avvicinatosi ai renziani, infine finito all’Aisi.

Professione spia

Alessandri, un passato da consigliere comunale a Firenze tra le fila di Alleanza nazionale e Fratelli d’Italia, non ha voluto rispondere alle domande. L’agente, che nel 2013 ha tentato la scalata a Montecitorio candidandosi col partito della premier, ha deciso di riattaccare alla prima domanda. Sappiamo che le sue tracce dalla scena politica si sono perse nel 2014, quando ha assunto la carica di consigliere militare durante la presidenza del consiglio Renzi-Gentiloni. Poi il buio, fino ad ora: il suo nome riemerge nelle carte che l’Aisi ha trasmesso alla procura nell’ambito dell’indagine su rivelazione di segreto.

Tra di loro, appunto, Alessandri. Che nella relazione con cui i servizi spiegano ai pm la loro versione dei fatti, ammette che quelle verifiche gli sono state chieste dai vertici Aisi. E si arriva così all’ex numero uno Mario Parente e a Giuseppe Del Deo, all’epoca vicedirettore.

L’ex militare, oggi numero due del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), ha ricoperto ancora prima il delicato ruolo di capo del Nef, il nucleo economico finanziario. In pratica Del Deo è stato a lungo il gestore della cassa dei servizi segreti. Poi si è specializzato nella gestione nel delicatissimo campo delle intercettazioni preventive, attraverso cui l’Aisi protegge la sicurezza nazionale del paese, anche in campo economico. Del Deo è da tempo stimatissimo dal ministro Guido Crosetto. Così tanto da aver fatto campagna per promuoverlo direttore.

Ora, Domani ha scoperto che il nome di Alessandri conduce ad alcune aziende vicine al ministro della Difesa. In particolare un imprenditore finito di recente alla ribalta delle cronache, che ha creato un impero nel settore della Cybersicurezza grazie anche al fatturato derivante da commesse pubbliche. Anche Alessandri è stato imprenditore, e i suoi soci a loro volta erano in affari con il renziano Francesco Bonifazi ex tesoriere del Pd ai tempi di Matteo Renzi.

Arriva la Sind

Alessandri, insomma, è uno che ha sempre navigato a metà tra affari, politica e intelligence. Lo confermano le sue conoscenze ben prima di entrare nei servizi nel 2019 con Del Deo, al quale si deve l’entrata di Alessandri nell’Aisi. Ma come ha fatto un politico di Fratelli d’Italia poi diventato collaboratore dei renziani a Chigi a passare dalle segreterie di partito agli uffici più segreti del Paese?

Se qualcuno potrebbe definirla una specie di porta girevole inopportuna, per altri non c’è nulla di male. Certo la modalità suscita qualche perplessità: risulta infattiche Alessandri prima di entrare nei servizi segreti abbia collaborato Sind spa, l’azienda che si occupa di sistemi di sicurezza avanzati, dal riconoscimento facciale ai meccanismi per criptare le comunicazioni, fino al monitoraggio di target nell’ambito delle indagini o dello spionaggio.

Sind lavora con le agenzie di sicurezza italiane e si occupa anche di intercettazioni. È stata costituita da Enrico Fincati e Nicola Franzoso, imprenditori, proprietari di un agriturismo in Umbria, dove l’attuale numero due del Dis Giuseppe Del Deo si è spesso recato in vacanza, come avevano sostenuto i due imprenditori a Domani ormai un anno fa quando abbiamo raccontato l’operazione finanziaria che ha portato Sind spa a cambiare la compagine societaria.

Nel 2022 la Sind è infatti stata acquisita da Maticmind, fondata da Carmine Saladino. L’imprenditore della cybersicurezza intimo amico di Crosetto, che con la sua società ha fatto incetta di appalti pubblici con esercito, marina militare e forze dell’ordine.

Crosetto, peraltro, ha vissuto per tre mesi nel 2023 quando la sua casa era in ristrutturazione in un bellissimo attico a Roma di proprietà di Saladino senza pagare l’affitto.

Alessandri, “usato” da Del Deo per fare verifiche sul capo di gabinetto di Meloni, è approdato a Sind nel 2021 (forse per far dimenticare il suo passato in politica?) ma subito dopo è passato ai servizi segreti. E da lì sarà una delle spie che maneggerà il dossier Caputi-Chigi, su cui ancora sappiamo pochissimo

