Perché la morte del detenuto malato di diabete che pesava 260 chili si poteva evitare con una misura alternativa

Una veduta del Carcere di Marassi. Genova foto ansa
Luigi Mastrodonato
21 ottobre 2025 • 13:39

Francesco De Leo, 51 anni, era stato condannato per reati di truffa e doveva restare in carcere fino al 2040. Aveva gravi problemi di salute. Un arresto cardiaco gli è stato fatale nel carcere di Torino

È stato spostato come un pacco da un carcere all’altro, a testimonianza dei limiti dell’edilizia penitenziaria italiana. È finito tutto con il suo decesso al carcere Lorusso e Cutugno di Torino, prova di un senso della condanna che prevarica il diritto alla salute e sfocia direttamente in una pena di morte ufficiosa. Francesco De Leo, 51 anni, era stato condannato per reati di truffa e doveva restare in carcere fino al 2040. Aveva gravi problemi di salute, pesava 260 chilogrammi e questo ha impa

Giornalista freelance, classe 1990. Scrive di diritti umani, migrazioni, sociale: tematiche che lo hanno ispirato durante gli studi universitari in Scienze politiche, prima a Milano, poi a Bruxelles, con qualche mese di mezzo a Beirut.