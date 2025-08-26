Casal del Marmo è il penitenziario minorile romano. Molti sono migranti arrivati da soli nel nostro Paese. L’operatrice: «Non hanno un progetto migratorio chiaro». La differenza tra sezioni maschile e femminile
I sogni interrotti dal carcere, viaggio tra i minori in cella
26 agosto 2025 • 07:00
Casal del Marmo è il penitenziario minorile romano. Molti sono migranti arrivati da soli nel nostro Paese. L’operatrice: «Non hanno un progetto migratorio chiaro». La differenza tra sezioni maschile e femminile