«Niente fiori per la sposa in carcere»: i due matrimoni di Tiziana a Rebibbia

A Tiziana è capitato di assistere a due matrimoni in carcere. A dire il vero, solo al primo ha assistito come invitata, nel secondo la sposa era lei. Sposarsi per lei e Franco non era un gesto romantico. Si amavano da prima, certo. Ma formalizzare il loro legame era piuttosto un modo per potersi vedere, per strappare qualche ora di vita comune alle regole della detenzione. Ma ogni volta, al termine dei colloqui, il vuoto li invadeva

A Tiziana è capitato di assistere a due matrimoni in carcere, a Rebibbia. A dire il vero, solo al primo ha assistito come invitata, nel secondo la sposa era lei. Quando si sposarono suo fratello e la compagna, entrambi detenuti, Tiziana era ancora libera. I familiari entrarono dall’ingresso di via Majetti e furono condotti attraverso una serie di corridoi fino a una stanza destinata alla perquisizione. Lì vennero privati di tutto: orologi, collane, qualsiasi oggetto d’oro, tranne le fedi. Tizian