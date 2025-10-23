Morire senza cure in carcere: ucciso dalla tubercolosi a 27 anni a Poggioreale

La procura ha aperto un’indagine e disposto il sequestro delle cartelle cliniche relative ai ricoveri. Per l’avvocata Esposito è rilevante che «la notizia del decesso non è stata comunicata ufficialmente né ai familiari né agli operatori che lo seguivano». Samuele Ciambriello, Garante campano delle persone private della libertà personale: «Il carcere è un buco nero, è una bomba ad orologeria. La politica tace, fa solo passerella!»