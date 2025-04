Il 66enne rientra di diritto fra i possibili papabili del prossimo conclave per il suo rapporto preferenziale instauratosi con Francesco. In comune con il papa argentino ha la forte sensibilità per i migranti, per il dialogo interculturale e interreligioso e l’attenzione verso le fasce più disagiate della società

L’arcivescovo di Marsiglia, Jean-Marc Aveline, 66 anni, dallo scorso 2 aprile è anche presidente dei vescovi francesi. È stato eletto per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta, e assumerà il suo incarico il primo luglio, prendendo il posto di monsignor Eric de Moulins-Beaufort, arcivescovo di Reims che ha guidato la chiesa d'oltralpe in questi anni segnati gravemente dallo scandalo degli abusi sessuali e da un ritorno alla fede, sia pure ancora parziale, in quella Francia che è diventata terra d’elezione della laicità europea.

Considerato un cardinale vicino alla linea di papa Francesco e figura emblematica di Marsiglia, il grande porto francese affacciato sul Mediterraneo, Aveline risultava favorito per il nuovo mandato alla guida dei vescovi di Francia tanto da essere stato scelto al primo turno, in meno di dieci minuti, con l’80 per cento dei voti. Una vittoria annunciata la sua, per una delle poche personalità di spicco della chiesa francese e, più in generale, europea.

Una storia migrante

Ma a farlo rientrare di diritto fra i possibili papabili del prossimo conclave, è stato il rapporto preferenziale instauratosi con Francesco. L’arcivescovo di Marsiglia ha in comune con il papa argentino la forte sensibilità per i migranti, per il dialogo interculturale e interreligioso e l’attenzione verso le fasce più disagiate della società; in tal senso si è distinto come pastore della metropoli del sud della Francia da sempre caratterizzata da una mescolanza sociale e culturale in cui elementi francesi e nordafricani si intrecciano e si accavallano, fra convivenza e conflitti.

Lui stesso proviene da una famiglia di migranti francesi che hanno lasciato l’Algeria al tempo dell’indipendenza di quest’ultima dalla Francia, nel 1962, e anche questo aspetto biografico, in effetti, lo fa somigliare a papa Francesco che, come è noto, era originario di una famiglia di migranti italiani, liguri e piemontesi partiti per cercare fortuna in Argentina.

Sta di fatto che il cardinale Aveline, grazie al suo magistero popolare, al suo essere pastore con uno stile non dissimile da quello dell’ex arcivescovo di Buenos Aires, si è conquistato un posto fra i possibile candidati alla successione del papa argentino (anche se qualcuno sottolinea il fatto che non parli affatto italiano).

Scelto da Fancesco nel 2019 per guidare l’importante arcidiocesi francese, nel 2022 è stato nominato cardinale sempre dal pontefice, quest’ultimo poi si è recato a Marsiglia nel 2023 per partecipare alla fase conclusiva degli “Incontri del Mediterraneo” promossi dal cardinale francese.

Ancora, Aveline, era stato scelto per rappresentare il papa in occasione del 350° anniversario dell’arcidiocesi di Québec, nel settembre 2024. Nell’ottobre del 2022, è venuto a Roma per prendere parte all’incontro per la pace promosso dalla Comunità di sant’Egidio, nell’occasione ha avuto modo di affermare, in merito al tema delle migrazioni: «Ci chiediamo perché l’Unione europea non smette di finanziare le mafie della Libia che continuano a mantenere aperti i campi di concentramento per i migranti in quel paese. Fino a quando le coscienze rimarranno sorde e anestetizzate di fronte a tutto questo? Quando si sveglierà il Mediterraneo? Questo è quello che ci chiediamo».

«Il popolo – aggiungeva l’arcivescovo di Marsiglia – è capace di vivere la pluralità come una fortuna, non come una minaccia. Però bisogna resistere, resistere a tutte le sirene politiche che cercano di farci credere che l'immigrazione è soltanto una minaccia. Ma non è così, è anche un vantaggio, è anche una risorsa».

E sulla città di Marsiglia, sospesa fra malessere sociale e speranza, spiegava: «Marsiglia è anche un messaggio di speranza, in virtù della dialettica tra identità e alterità. A Marsiglia nessuno può declinare la propria identità senza far riferimento ad una alterità che è costitutiva di sé stesso. Perché? Perché uno dice sì, sono marsigliese, ma mia nonna era algerina o mio nonno era armeno o il mio bisnonno era italiano, e questo è profondamente insito nella nostra cultura mediterranea, in particolare a Marsiglia».

Si tratta, precisava, anche di un aspetto costitutivo dell’essere cristiani. Per esempio, affermava ancora, «per la fede cristiana non si può declinare la propria identità senza far riferimento ad una alterità ebraica che è costitutiva di noi stessi».

Se dunque, il porporato francese può essere ritenuto in linea con Francesco sotto diversi aspetti – è favorevole per altro al concetto di sinodalità caro al papa argentino, tanto da aver lanciato la proposta di un sinodo del Mediterraneo sul modello di quello amazzonico – è assai più prudente sulla proibizione della messa in latino preconciliare, anche perché in Francia non sono pochi i gruppi ultratradizionalisti che ne rivendicano la celebrazione.

Infine, nota dolente della chiesa transalpina, è quello dello scandalo degli abusi sessuali che ha portato al fallimento di numerose comunità, anche questo è un banco di prova dove Aveline – sia che nel suo futuro ci sia il papato, sia come presidente della conferenza episcopale francese – sarà atteso al varco per verificare se sarà capace di fare sul serio su una della crisi più gravi che ha colpito la chiesa in epoca moderna.

