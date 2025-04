Se la riforma più importante portata avanti da papa Francesco nel suo pontificato è quella di aver cercato di dare alla chiesa un volto sinodale, l’interprete più autorevole e al contempo più attento di questa svolta non può essere che il cardinale Mario Grech, nominato dal pontefice nel 2019 Segretario generale del sinodo e cardinale nel 2020.

Per tale ragione il suo nome non può che essere incluso fra i possibili successori di Francesco. Grech, porporato di origine maltese, non è certo una di quelle personalità spettacolari della chiesa, e d’altro canto il suo lavoro richiedeva altre doti: perseveranza, determinazione nel far partire il processo sinodale a livello di chiesa universale, far capire alle singole conferenze episcopali che stavolta non si trattava di un evento puramente formale, ma di cambiare il modo di discutere e prendere le decisioni nella chiesa, coinvolgendo tutti, a cominciare dalla base dei fedeli, dalle associazioni, dai movimenti, dalle parrocchie, da ogni singola diocesi.

Tutti meritavano ascolto, tutti avevano diritto di parola e di voto. Il principio sinodale è quello della collegialità, di una discussione che non porta per forza a spaccature ma cerca sempre, in primo luogo, soluzioni condivise. Non è stato certo un cammino semplice per una chiesa abituata all’obbedienza, a fare quello che dice il vescovo, una chiesa cloroformizzata nella sua struttura gerarchica; tanto più che il papa, con il documento Episcopalis communio, aveva cambiato la natura del sinodo trasformandolo appunto da singolo evento in processo e stabilendo che non aveva più solo una funzione consultiva ma deliberativa.

Assemblea ecclesiale

Molto, naturalmente, resta ancora da fare: i nodi non sono stati tutti risolti, si pensi solo al ruolo di donne e laici dentro la chiesa, al celibato sacerdotale obbligatorio, alla pastorale verso le persone Lgbt, alla trasparenza finanziaria, al rapporto fra vescovi sacerdoti e fedeli a livello di diocesi e via dicendo. I dossier rilevanti si accumulano sul tavolo del cardinale Grech.

Sì, perché dopo la chiusura della prima parte del sinodo convocato dal papa (dal 2021 al 2024), si entra ora nella fase attuativa di quanto già deciso secondo un percorso a tappe che sfocerà in un’Assemblea ecclesiale generale nel 2028, in Vaticano, ma anche nei prossimi tre anni saranno possibili novità, cambiamenti, discussioni su temi non ancora affrontati.

Grech è stato dunque l’uomo del sinodo, il garante di un processo storico per la chiesa – si tenga conto che all’ultima Assemblea sinodale in Vaticano hanno votato per la prima volta i laici e le donne – che sarà al centro anche delle congregazioni dei cardinali in vista del conclave.

Maltese, 68 anni, Grech si è laureato allìUniversità Lateranense e ha preso il dottorato in Diritto canonico all’Angelicum. Tornato in patria, ha esercitato il ministero presso la cattedrale di Gozo, nel santuario nazionale di Tá-Pinu, ed è stato parroco nella parrocchia di Kercem.

Ha ricoperto gli uffici di vicario giudiziale della diocesi, membro del tribunale metropolitano di Malta, insegnante di Diritto canonico in seminario e membro del collegio dei consultori, del consiglio presbiterale e di altre commissioni diocesane. Il 26 novembre 2005 Benedetto XVI lo ha nominato vescovo di Gozo, incarico che ha ricoperto fino alla chiamata di Francesco.

Decisione di portata enorme

Nel novembre del 2021, parlando di fronte ai vescovi italiani riuniti in assemblea, spiegava la natura del sinodo che era stato indetto dal pontefice e il suo stesso compito in questo modo: «Qualcuno ha accusato la segreteria generale del Sinodo di voler strafare. In realtà, non abbiamo fatto altro che tradurre in un processo articolato e conseguente quanto è stato stabilito da Episcopalis communio, quando ha trasformato il Sinodo da evento a processo. Non è facile rendersi conto del cambiamento di prospettiva che questa scelta comporta: dalla sua istituzione, il Sinodo dei vescovi è stato celebrato come un evento che riguardava la chiesa universale, senza che le chiese fossero coinvolte immediatamente».

«Gli esiti del Sinodo – proseguiva – toccavano il corpo ecclesiale unicamente quando i pontefici promulgavano le esortazioni apostoliche post-sinodali. Ora, come dice il documento preparatorio, è tutta la chiesa ad essere “convocata in Sinodo”. Per la prima volta non solo tutti i vescovi, ma tutto il popolo di Dio è coinvolto nel processo sinodale; non solo tutti i battezzati, uomini e donne, individualmente intesi, ma tutte le chiese sparse per il mondo. Si, si tratta di una decisione di portata enorme, di cui non siamo ancora in grado di misurare gli esiti e le conseguenze. Una cosa però è certa: alla base di tale trasformazione del Sinodo da evento a processo sta il principio che l’una e unica chiesa cattolica esiste nelle e a partire dalle chiese particolari».

Se il nuovo papa, come più volte ribadito in questi ultimi giorni, avrà il compito di raccogliere l’eredità di Francesco per portare a compimento il percorso intrapreso, Grech può sicuramente giocare questa partita.

© Riproduzione riservata