Dentro alla storia dei nidi e delle scuole dell’infanzia del paese ci sono tante piccole altre storie, che sono storie di emancipazione, storie di battaglie, di rivendicazioni, di diritti. E sono soprattutto storie di donne. Tra queste c’è quella di Carla Rinaldi protagonista di quella filosofia educativa che ha trasformato Reggio Emilia in un modello per il resto del mondo

Dentro alla storia dei nidi e delle scuole dell’infanzia del paese ci sono tante piccole altre storie, che sono storie di emancipazione, storie di battaglie, di rivendicazioni, di diritti. E sono soprattutto storie di donne. Mai troppo ricordate. Nell’elenco, dovremo ora aggiungere anche Carla “Carlina” Rinaldi, che ci ha lasciato all’età di 78 anni il 16 aprile e che il 18 aprile è stata commemorata nella sala dove è nato il Tricolore.

In questa storia c’è una piccola città dell’Emilia, più famosa per il suo vino, il lambrusco, e per un formaggio, conteso con Parma, il Parmigiano reggiano. È Reggio Emilia, sempre schiacciata tra le due città storicamente più importanti, Modena e Parma.

La città, però, è diventata una eccellenza in tutto il mondo, capace di attrarre ogni settimana delegazioni dai cinque continenti. Che cosa vengono a fare? A vedere i nidi e le scuole dell’infanzia, a capire come lavorano le insegnanti e le pedagogiste, a scoprire cosa è l’atelier, il luogo dove si agiscono i cento linguaggi dei bambini.

Reggio Approach

Il Reggio Approach, la «filosofia educativa fondata sull’immagine di un bambino con forti potenzialità di sviluppo e soggetto di diritti, che apprende attraverso i cento linguaggi appartenenti a tutti gli esseri umani e che cresce nella relazione con gli altri» rappresentata dalle scuole e nidi di Reggio, da Reggio Children e dalla Fondazione Reggio Children, è diventata famosa in tutto il mondo.

Nel 1991 il settimanale Newsweek aveva dedicato una copertina alla scuola comunale dell’infanzia Diana, in rappresentanza dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia, indicandola tra le dieci scuole migliori del mondo.

La qualità del sistema educativo reggiano è valsa alla città anche un altro primato: quello di essere l’unica a cui è stato dedicato un libro, La grammatica della fantasia di Gianni Rodari, nato appunto dalla settimana di formazione che lo scrittore ha tenuto nel marzo del 1972 per le insegnanti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie, su invito di Loris Malaguzzi.

Carla Rinaldi

Carla Rinaldi è stata una grande protagonista di questa storia, lavorando per oltre vent’anni a fianco di Malaguzzi, e scrivendo a sua volta pagine importanti del sistema educativo reggiano: come pedagogista, come direttrice pedagogica dei servizi comunali per la prima infanzia della città; come presidente di Reggio Children (2007-2016) e poi, dal 2011, presidente della Fondazione Reggio Children (dal 2024 Presidente onoraria); membro della Commissione tecnica nazionale del ministero dell'Istruzione per la valutazione della sperimentazione di servizi educativi per bambini da 24 a 36 mesi e della Commissione nazionale del ministero dell’Istruzione per la realizzazione di un curriculum nazionale per bambini da 3 a 14 anni. Animatrice, nel 2023 e 2024, del progetto PER - Project Play Explore Research con The LEGO Foundation.

Ha insegnato l’approccio delle scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia nei corsi del dipartimento di Educazione e scienze umane dell’ateneo di Modena e Reggio Emilia e, dal 2019, è stata co-coordinatrice del dottorato di ricerca industriale internazionale “Reggio Childhood Studies – From early childhood to lifelong learning” nel medesimo ateneo.

Il ruolo delle donne

Come dicevo, le donne hanno giocato un ruolo fondamentale in questa storia di cui Rinaldi era figlia. Come era figlia di quelle donne che hanno partecipato in prima linea alla Resistenza al nazifascismo e, nel Dopoguerra, hanno iniziato a impegnarsi in politica, nel campo sociale, in quello educativo, come amministratrici, insegnanti, educatrici.

Reggio è, d’altra parte, la città di Nilde Iotti. Ma vanno ricordate anche Ione Bartoli, Eletta Bertani, Loretta Giaroni, Carla Nironi e tante altre che hanno lottato collettivamente in associazioni come l’Unione donne italiane fondata nell’ottobre del 1945. E che già nel 1947 aprivano i primi asili autogestiti nelle campagne reggiane. La partecipazione è la dimensione che caratterizza questa storia.

La prima scuola comunale per l’infanzia è stata costruita nel 1963 da un gruppo di genitori volontari, con fondi ricavati dalla vendita di un carro armato, tre autocarri e sei cavalli lasciati dai militari tedeschi in fuga. Dietro l’apertura di ogni singola scuola c’è una storia da riscoprire e da far conoscere.

Grazie a queste storie e grazie a figure come Rinaldi Reggio Emilia è ancora un bastione della sperimentazione educativa, come scriveva il New York Times qualche settimana fa. Già, perché le persone che da tutto il mondo arrivano in città per vedere le scuole e parlare di educazione sono il segno tangibile di quanto sia importante abbattere i confini delle nazioni, oggi tanto rivendicati dalla politica, quando si affrontano temi seri come quello dell’educazione, mettendo al centro prima di tutto i diritti dei bambini.

© Riproduzione riservata