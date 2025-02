Riduzioni per piccole e medie imprese oltre che per i nuclei famigliari che hanno un Isee fino a 25mila euro. Inoltre è stato rinviato di 2 anni il passaggio al mercato libero per i clienti e le micro imprese vulnerabili

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi 28 febbraio il decreto contro il caro-bollette. La premier Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social ha detto che il governo «ha stanziato 3 miliardi di euro per fronteggiare il caro bollette. Parliamo di circa 1,6 miliardi di euro per le famiglie e 1,4 miliardi per le imprese».

Meloni ha spiegato che «oltre a un certo prezzo dell’energia, lo Stato ha deciso che rinuncerà all’Iva e destinerà l’eccesso di Iva alla riduzione delle bollette». E ancora: «Abbiamo inoltre costruito un meccanismo che ci consentirà di utilizzare in base all’andamento futuro dei prezzi dell’energia anche ulteriori 3 miliardi e 500 milioni di euro del Fondo sociale per il clima».

In conferenza stampa il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha detto che «le risorse vengono dalla Cassa servizi energetici e ambientali, il che evita di ricorrere a maggiore indebitamento e deficit».

Cosa prevede

Le nuove misure introdotte dal governo prevedono un sostegno per le famiglie che hanno un determinato valore di Isee. Le famiglie con reddito fino a 25mila euro potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta. Il contributo salirà fino a 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale, quindi per i nuclei fino a 9.530 euro. Il decreto bollette, quindi, prevede un contributo fino a 200 euro per circa «otto milioni di famiglie», ha detto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Mentre «le imprese che hanno l’onere dell’Ets (la tassazione Ue delle emissioni di carbonio, ndr) ricevono un aiuto di oltre il 60 per cento di quello che è il loro onere», ha aggiunto Fratin. Inoltre «si crea un fondo di 800 milioni che, con criteri che verranno definiti con Arera, prevede un sollievo rispetto ai loro versamenti».

Per le piccole e medie imprese ci sarà un taglio degli oneri di sistema che consente uno sconto in bolletta del 20 per cento. Inoltre, nel decreti è previsto anche il rinvio di 2 anni del passaggio al mercato libero per i clienti e le micro imprese vulnerabili.

Reazioni

«Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto Bollette, un sostegno concreto da 3 miliardi di euro per milioni di famiglie (con aiuti fino a 500 euro) e famiglie italiane alle prese con l'aumento dei costi energetici. Un risultato importante ottenuto grazie all'impegno della Lega e del Ministro Giorgetti. Avanti così», ha scritto su Instagram il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

Per il leader di Azione, Carlo Calenda, il provvedimento «è debole e non strutturale»

