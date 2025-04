Il caso Almasri produce a distanza di tre mesi la sua prima vera conseguenza. La scossa dentro le stanze del ministero della Giustizia è di magnitudo non indifferente: il 9 aprile ha lasciato il posto il capo del dipartimento Affari di giustizia, il magistrato Luigi Birritteri, che ha inviato una richiesta formale al Consiglio superiore della magistratura per essere reintegrato e andare all’Avvocatura generale dello Stato.

Non è una figura come un’altra. Dal suo ufficio passano le pratiche sulla cooperazione internazionale e, dunque, anche i fascicoli della Corte penale internazionale.

Torniamo così al caso del generale Almasri, militare e torturatore liberato dalle autorità italiane il 21 gennaio scorso e riportato in patria a Tripoli con un volo di Stato. La sua scarcerazione e la crisi aperta con la Corte penale internazionale sono un caso politico ancora aperto: le tensioni al ministero di via Arenula si sono accumulate e ora sono culminate con una prima uscita di rilievo.

Fonti autorevoli del ministero hanno confermato a Domani che è effettivamente così: Birritteri andrà via. Le stesse fonti riferiscono di tensioni tra Birritteri e la capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi. Tensioni di cui tutti parlano nei corridoi di via Arenula, regno del ministro Nordio ma soprattutto di Bartolozzi. Attriti che peraltro non riguardano soltanto il dipartimento di Birritteri, ma anche altri uffici cruciali.

La rottura finale con Birritteri, però, è dovuta alla gestione del caso Almasri. Infatti sarebbe stato bypassato il dipartimento di Birritteri, deputato alla cooperazione internazionale in materia civile e penale, quindi anche titolare delle relazioni con la Corte penale internazionale. Secondo diverse fonti, ci sarebbe stata una vera e propria spoliazione di competenze nella vicenda Almasri. A tal punto da condurre all’inasprimento dei rapporti tra Birritteri e Bartolozzi.

Di certo esiste una netta differenza di vedute su come è stata gestita la vicenda. In pratica il dipartimento si sarebbe limitato a notificare gli atti su Almasri al ministro Nordio, il quale non ha mai risposto alle richieste della procura.

Nell’ordinanza della Corte d’appello di Roma, che non ha potuto far altro che disporre la scarcerazione di Almasri per via di un errore procedurale, c’è scritto, infatti, che il guardasigilli non ha sanato la questione nonostante avesse i poteri per farlo.

Nordio è già stato informato della richiesta di Birritteri. Il suo trasferimento sarà effettivo entro trenta giorni. Dal ministero, contattato da Domani, nessun commento ufficiale. E neppure Bartolozzi ha voluto rilasciare commenti su questo scontro destinato ad avere ripercussioni politiche.

I rapporti internazionali

Già sostituto procuratore generale della Cassazione, Birritteri è stato nominato a capo del Dipartimento per gli affari di Giustizia nel febbraio del 2023 proprio da Nordio, e il suo mandato sarebbe dovuto scadere il prossimo anno.

In passato si è occupato di criminalità organizzata e mafia presso la Corte di Assise di Agrigento e nella procura generale di Caltanissetta. Grande esperienza anche nella cooperazione internazionale, che ha cercato di portare all’interno di Via Arenula, dove nel 2008 svolgeva le funzioni di vice capo di gabinetto del ministero sotto la guida di Angelino Alfano.

Caos al ministero

Il caso Birritteri è solo l’ultimo in ordine cronologico di dirigenti apicali che hanno lasciato i loro incarichi a causa dei complicati rapporti con la capa di gabinetto di via Arenula.

Bartolozzi, non è un mistero, è considerata la ministra ombra di Nordio: l’aver accentrato ogni cosa ha creato molti malumori. Già cinque dirigenti apicali hanno deciso di lasciare. A dicembre si è dimesso il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), Giovanni Russo. Prima di lui si è dimesso Alberto Rizzo da capo di gabinetto, quando Bartolozzi era la sua vice. A ottobre è stato il turno di Vincenzo De Lisi, che era il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati al ministero. Un anno fa è toccato al capo dell’Ispettorato generale Maria Rosaria Covelli. In pratica in poco tempo c’è stata una trafila di addii senza precedenti all’interno del ministero di Nordio.

Ora è la volta di Birritteri, conseguenza del pasticcio su Almasri. E potrebbe non essere l’ultimo.

Le inchieste in corso

Se da un lato c’è il capitolo politico sul rilascio di Almasri, dall’altro c’è quello giudiziario. Due le inchieste in corso. La prima è tutta italiana ed è in mano al tribunale dei Ministri, che ha tempo per decidere fino al 27 aprile se richiedere l’archiviazione o l’autorizzazione a procedere. Il fascicolo è in mano alle pm Maria Teresa Cialoni, Donatella Casari e Valeria Cerulli. Gli indagati sono la premier Giorgia Meloni, i ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, e il sottosegretario con delega ai servizi Alfredo Mantovano: le accuse vanno dal peculato al favoreggiamento personale.

La seconda indagine è in corso alla Corte penale internazionale dell’Aia che ha protestato formalmente con l’Italia per la mancata collaborazione dopo l’arresto di Almasri avvenuto il 19 gennaio a Torino per mano della Digos. Lo scorso 21 febbraio il procuratore Karim Khan ha chiesto formalmente di deferire l’Italia all’Assemblea degli Stati e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. Secondo il procuratore, il governo non ha rispettato i suoi obblighi derivati dall’articolo 87 comma 7 dello statuto della Cpi e ha deliberatamente deciso di non cooperare per consegnare il libico alla giustizia.

Il 17 febbraio l’Aia ha chiesto all’Italia di fornire entro un mese le sue memorie difensive. Roma aveva chiesto una proroga affermando di «non essere attualmente in grado di presentare osservazioni in merito, in quanto sono stati avviati procedimenti nazionali e le sue autorità sono tenute a rispettare il segreto istruttorio».

La proroga è stata concessa la scorsa settimana ma la scadenza è tassativa ed è stata fissata per il prossimo 22 aprile.

In attesa delle decisioni giudiziarie, che rischiano di mettere in difficoltà la premier Meloni sul piano dei rapporti internazionale dopo la figuraccia politica fatta a gennaio, fonti libiche riferiscono che Almasri è tornato al suo posto a Tripoli nonostante le accuse per crimini di guerra. E in Libia continua a fare «la bella vita» mentre in Italia migranti che hanno subito abusi e torture avvenute nel centro di detenzione di Mitiga sotto la sua gestione cercano ancora giustizia.

Al ministero di Nordio, invece, è iniziata la resa dei conti sul pasticciaccio brutto di via Arenula.

