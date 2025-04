«La stampa parla del 23 aprile prossimo, ma a noi non risulta questo». Don Mattia Ferrari, tra le “vittime” dello spyware a zero clic Graphite, spiega a Domani che il nuovo invito presso la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento Europeo non l’ha più ricevuto. Il cappellano della ong Mediterranea Saving Humans avrebbe dovuto recarsi all’Eurocamera, insieme all’attivista Luca Casarini, l’8 aprile scorso. Il tema dell’incontro? Lo “spionaggio di Stato”. Come si è scoperto, infatti, a intercettare Mediterranea, seguendo le garanzie normative, è stata l’Aise, l’agenzia per gli esteri dei nostri servizi segreti.

«Da Bruxelles – dice Luca Casarini a questo giornale – che la nostra audizione non si terrà il 23 aprile come ci era stato detto, ma probabilmente in una futura sessione, non ancora precisata. Noi il 23 saremo comunque davanti al Parlamento Europeo in segno di protesta. Non ci lasciamo imbavagliare e non permetteremo che il governo italiano continui a stare in silenzio su questa storia, ritenendo Almasri (il torturatore libico rimpatriato dall’Italia con un volo di Stato, ndr) innocuo e noi della ong un pericolo per la sicurezza».

L’incontro di inizio mese avrebbe dovuto ripercorrere la vicenda riguardante la società israeliana Paragon Solutions, proprietaria dello spyware, venduto ai governi democratici. Ma le destre, come noto, l’hanno bloccato: i gruppi di appartenenza all’Eurocamera di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno ottenuto il rinvio del dibattito. Non si sa ancora bene per quale ragione. I gruppi che hanno richiesto e ottenuto l’annullamento dell’audizione hanno semplicemente giustificato la loro volontà parlando di selezione degli ospiti solo italiana, col timore che la discussione potesse essere focalizzata soltanto sul caso nostrano. La modifica dell’agenda parlamentare ha tuttavia suscitato una serie di polemiche e critiche. Che potrebbero non placarsi qualora la data del 23 aprile non venisse ufficialmente comunicata.

Tra l’altro nel corso dell’audizione “mancata” proprio don Ferrari avrebbe dovuto relazione anche su alcuni episodi, rivelati da questo giornale e prontamente denunciati dal sacerdote. Si tratta di pedinamenti e tentativi di irruzione nella propria abitazione che, sommati al caso Paragon, destano preoccupazione e dubbi. Come molti dubbi permangono, tra l’altro, in riferimento alla storia del giornalista di Fanpage, Francesco Cancellato. Anche il cronista è risultato “vittima” di Graphite: ma, se in tal caso, come emerso, non è stata l’Aise, chi l’ha intercettato? Nulla è certo. E il mistero non è chiuso.

L’ULTIMO COPASIR

Intanto oggi, mercoledì 16 aprile, si è tenuta un’ultima audizione davanti al Comitato parlamentare che si occupa di sicurezza. A essere sentiti dai membri del Copasir, che da mesi stanno sentendo i soggetti coinvolti nella vicenda, i referenti del gruppo di ricercatori dell’università di Toronto, Citizen Lab. «Noi crediamo che, vista la nostra conoscenza di come funziona Paragon, il governo italiano abbia la capacità di controllare le tracce dello spyware Graphite in ogni dispositivo in uso in Italia e dire chiaramente e velocemente se questa tecnologia è stata usata contro Francesco Cancellato. Se la risposta è no, il passo successivo è chiedere ad altri governi, chiedere a Paragon. Noi speriamo che il governo italiano faccia una comunicazione chiara: “Siamo stati noi o non siamo stati noi”», ha dichiarato l’esperto John Scott-Railton di Citizen Lab che, nelle scorse settimane, ha svolto analisi forensi su alcuni degli italiani che avuto il telefonino infettato con lo spyware.

Una dichiarazione che ha subito suscitato reazioni. «Se quanto dichiarato dall'esperto di Citizen Lab corrisponde al vero e cioè che "il governo italiano può sapere chi ha spiato il direttore di Fanpage", per quale motivo a Palazzo Chigi sono muti e fanno finta di niente. Anzi a quanto pare, quando sentono la parola "Paragon" impallidiscono e balbettano? Di cosa hanno paura? L'Italia esige la verità», scrive su X Nicola Fratoianni di Avs.

Il mese prossimo il Copasir è pronto, inoltre, a relazionare al Parlamento: cos’ha scoperto? Sulla vicenda continuano anche a ritmo serrato le indagini delle cinque procure (Roma, Palermo, Bologna, Napoli, Venezia), coordinate dalla Dna: in base a quanto risulta, si valuta la competenza della sola Roma.

IL REPORT

«Abbiamo trovato chiare indicazioni sul fatto che lo spyware sia stato caricato all’interno di WhatsApp e in altre applicazioni sui loro dispositivi», questa la conclusione sull'Italia a cui era giunto Citizen Lab nella sua vecchia relazione.

Citizen Lab ha più in particolare scrivere di aver «analizzato in modo forense diversi telefoni Android appartenenti a obiettivi di Paragon in Italia», e di aver trovato «chiare indicazioni» sul fatto che Graphite sia penetrato nei loro smartphone. I cellulari Android analizzati sono stati appunto quelli di Cancellato, Casarini e Beppe Caccia (armatore di Mediterranea). Per studiarli, Citizen Lab ha usato uno strumento chiamato Bigpretzel, capace di identificare la presenza di Graphite sui dispositivi Android. Meno chiaro il caso di David Yambio, fondatore dell'ong Refugees in Libya, vittima di tortura mentre era detenuto nel Paese nordafricano, collaboratore di Casarini e Caccia. Yambio, che ha un iPhone, ha ricevuto nel novembre del 2014 una notifica da Apple in cui veniva avvisato di essere stato preso di mira da uno spyware. Citizen Lab ha scritto nel suo report di non essere ancora riuscita a stabilire quale tipo di software sia penetrato nel suo telefono ma, ha aggiunto, «ci sono alcuni fattori contestuali che suggeriscono che lo spyware utilizzato contro il signor Yambio potrebbe essere stato anche in questo caso Graphite». Si è scoperto successivamente che Yambio è stato intercettato su un’utenza intestata a don Ferrari.

Ci sono però anche altri strumenti di sorveglianza che potrebbero essere stati utilizzati contro il «cluster» italiano, come lo ha definito Citizen Lab. I ricercatori hanno notato che nel 2024 Meta ha inviato dei messaggi di avvertimento per possibili attacchi informatici «a diverse persone facenti parte dello stesso network organizzativo, tra cui una vittima di Paragon. Ciò suggerisce la necessità di un ulteriore esame di altre tecnologie di sorveglianza impiegate contro questi individui».

Resta comunque aperto il quesito fondamentale: chi ha ordinato e realizzato lo spionaggio? «E chi sono – aggiunge Casarini – gli altri spiati? Perché non parlano?». Molte ombre che ancora non arretrano.

© Riproduzione riservata