Un altro intercettato. Un altro “spiato” senza ragioni che possano giustificare l’attività intrusiva realizzata nei suoi confronti. Ancora una volta si tratta di un giornalista: è Ciro Pellegrino, capo della cronaca di Napoli di Fanpage, che oggi, mercoledì 30 aprile, ha raccontato sulla sua testata di aver ricevuto un messaggio inequivocabile: «Apple ha rilevato un attacco spyware mercenario mirato contro il tuo iPhone. […] È probabile che questo attacco ti stia prendendo di mira specificamente per via della tua identità o delle tue attività».

«È una sensazione orribile», ha scritto Pellegrino spiegando di aver ricevuto la notizia il 29 aprile da Apple, sia tramite email che via sms, e di aver già fatto verificare da ricercatori indipendenti l'autenticità dei messaggi ricevuti dalla multinazionale americana produttrice del telefono usato dal cronista. Pellegrino non è l'unico ad aver ricevuto la notizia da Apple. Nella email inviatagli, l’azienda statunitense ha scritto infatti: «La notifica di oggi viene inviata agli utenti interessati in 100 paesi e, ad oggi, abbiamo notificato utenti in oltre 150 paesi in totale».

Il giornalista di Fanpage ha specificato di non avere elementi certi per affermare che l'attacco nei suoi confronti sia avvenuto tramite lo spyware Graphite, il software a zero clic di proprietà della società israeliana Paragon Solutions, già usato per spiare il suo direttore, Francesco Cancellato, oltre che gli attivisti della ong Mediterranea Saving Humans, tra cui Luca Casarini e Beppe Caccia. Ma – ha aggiunto Pellegrino nel suo articolo - «alcuni elementi sembrerebbero indicare» che si tratti proprio di Graphite. Sono dubbi che potrebbero sciogliersi dopo che termineranno le indagini sul telefono del cronista. Il quale ha intenzione di seguire il percorso già intrapreso dal suo direttore, e cioè sporgere denuncia presso la Procura di Napoli.

LE DESTRE PRENDONO TEMPO

Il Copasir, che è il comitato parlamentare che si occupa di sicurezza e di cui è attesa a maggio una relazione finale sulla vicenda, ha scoperto nelle scorse settimane che a intercettare – a fronte del rispetto delle garanzie normative – gli esponenti della ong siano stati i servizi segreti esterni. Durante una delle audizioni tenute a Palazzo a San Macuto a Roma sarebbe stato proprio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a rivelarlo.

Risolto però un mistero, ne è rimasto un altro: chi ha intercettato Cancellato, che dirige la testata che negli ultimi mesi ha firmato un’inchiesta sui giovani di Fratelli d’Italia? Tutte le piste porterebbero all’Aisi, i servizi segreti che si occupano di sicurezza interna, considerato che la Polizia, la Penitenziaria, i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno sempre negato di aver posto in essere attività di questo tipo nei confronti direttore della testata. Oggi, dunque, il mistero si infittisce: i giornalisti intercettati sono due, almeno due. C’è da chiedersi, infatti, se qualcun altro sia finito nelle mire di “Graphite”.

Sulla vicenda, oltre all’attività del Copasir che ha anche sentito la società israeliana e gli esperti di Citizen Lab, indagano cinque procure (Roma, Napoli, Bologna, Venezia, Palermo), coordinate dalla Dna.

«Il silenzio è diventato un boato. Questi giornalisti non stavano trafficando armi, non stavano progettando attentati. Stavano facendo inchieste. E le facevano bene. È questo il vero bersaglio? Chi mette sotto sorveglianza la stampa libera mette sotto accusa la democrazia. E se il governo continua a negare senza chiarire, sarà l'Unione europea a dover agire», ha detto Sandro Ruotolo del Pd. Gli ha fatto eco Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra: «Il governo dovrà venire al più presto in Aula perché fornisca apertamente tutti gli elementi necessari per venire a capo di queste vicende, non accampi scuse o maldestre giustificazioni come ha fatto finora».

