Al termine dello spettacolo di una scolaresca è crollata una scala del Globe Theatre a Roma. Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco accorsi sul luogo, l’esibizione era finita da pochi minuti e i ragazzi stavano dirigendosi fuori dall’edificio, quando la scala ha ceduto.

14:55 – L’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato ha dichiaratp: «Sono intervenute sul posto 7 automediche e un’ambulanza per un totale di 10 feriti, 5 adulti e 5 ragazzi. I feriti sono stati trasportati oltre che all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Policlinico Gemelli anche al San Giovanni, al Pertini e al Policlinico Umberto I».

14:20 – Nel teatro Globe Theatre, all’interno di Villa Borghese, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. I ragazzi rimasti contusi sono una quindicina e sono subito stati soccorsi e portati in ospedale "in discrete condizioni”.

La porzione della struttura, intitolata a Gigi Proietti, ha ceduto per ragioni ancora da chiarire.

